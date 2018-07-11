Худжандский городской суд приговорил сегодня, 11 июля, журналиста, главу сборной КВН Таджикистана Хайрулло Мирсаидова к 12 годам лишения свободы. Отбывать срок он будет в колонии усиленного режима. Такое решение вынес председательствующий на процессе заместитель председателя Худжандского горсуда Джурахон Рахмон.

"Если бы подсудимый выплатил нанесенный государству ущерб в размере 123 тыс. 913 сомони, то тюремного заключения Мирсаидову удалось бы избежать", - отметил, оглашая приговор, судья Рахмон.

Вышеуказанную сумму Мирсаидову все-таки придется выплатить.

Хайрулло Мирсаидов признан виновным по всем трем статьям обвинения: в присвоении или растрате госсредств, подделке документов и заведомо ложном доносе.

«12 лет – это чересчур жестокое наказание, мы намерены обжаловать приговор в вышестоящей инстанции», - заявила "АП" адвокат Мирсаидова Дилафруз Самадова.

Она отметила, что суд не доказал вину Мирсаидова ни по одному из предъявленных обвинений.

Ранее гособвинитель Рауфхон Ализода попросил суд приговорить Мирсаидова к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима. Он также потребовал, чтобы Мирсаидов возместил ущерб, нанесенный бюджету Согдийской области в размере 123 тыс. 913 сомони.

«По статье 245 (присвоение или растрата) я прошу назначить ему лишение свободы сроком на 10 лет, по статье 340 (подделка документов) - сроком на 3 года и по статье 346 (заведомо ложный донос) – еще три года. В итоге, прошу суд назначить ему наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима», - сказал гособвинитель Рауфхон Ализода.

В своем последнем слове на суде Хайрулло Мирсаидов заявил:

"Я организовал КВН ради поднятия имиджа Таджикистана в России и других странах, и добился этого. Но за свои труды не просил ни у кого ни должности, ни звания, ни денег…"

Мирсаидов на суде заявил, что не тратил для личных целей выделенные клубу средства, сумев вместе с командой дойти до полуфинала Московской Лиги КВН. Однако критика отношения властей к деятельности клуба стали причиной того, что он оказался за решеткой.

Суд по делу Мирсаидова начался 8 июня 2018 года. Хайрулло Мирсаидов частично признал себя виновным по статьям 245 (присвоение или растрата) и по статье 340 (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков) Уголовного кодекса Таджикистана.

Обвинения, предъявленные журналисту по статье 346 (заведомо ложный донос), он изначально отрицал.

Прокуратура Согдийской области задержала Хайрулло Мирсаидова 5 декабря 2017 года после его открытого письма, где он обвинял теперь уже бывшего главу управления по делам молодежи Согда в коррупции. Следствие по уголовному делу Мирсаидова вела прокуратура Согдийской области. Первоначально дело против него было возбуждено по четырем статьям УК РТ: 245, ч.4, п."б" (присвоение или растрата), 189, ч. 2, п. "г" (возбуждение национальной, расовой, местнической или религиозной вражды), 340, ч.1 (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков), 346, ч. 2, п."а" (заведомо ложный донос) УК РТ.

Позднее статья за возбуждение розни была снята с производства в связи с отсутствием фактов.

Все подробности о деле Хайрулло Мирсаидова можно прочитать в нашем сюжете тут.

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