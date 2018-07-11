В автобусах Ташкента начали раздавать бесплатно воду из-за установившейся в столице Узбекистана сильной жары: температура воздуха в Ташкенте в эти дни достигает 43 градуса тепла.

Раздача воды началась по инициативе руководителей подведомственных предприятий «Тошшахартрансхизмата» в связи с резким повышением температуры в узбекской столице. Вода раздается в самое жаркое время дня.

"В связи с резким повышением температуры воздуха в Ташкенте в самое жаркое время дня в автобусных маршрутах пассажирам предлагается бесплатная прохладная питьевая вода", – отмечается в сообщении пресс-службы "Ташгортранссервиса".

На сайте организации также размещены фотографии с акции:

с сайта tshtx.uz

Между тем, жара в Узбекистане сохранится до конца этой недели. 11 июля по Узбекистану сохранится аномально жаркая погода с температурой воздуха на 5-7о выше среднемноголетних значений. В дневные часы воздух будет прогреваться до 40-43о, по югу до 44-45о, сообщает CA-NEWS.

Кстати, жара в последние дни установилась и в Таджикистане, где столбик термометра также превышает отметку в 40 градусов. Так, 9 июля был признан самым жарким днем этого лета: температура воздуха поднялась в стране до 43 градусов. Сегодня в столице республики 40 градусов.

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