На 56 году жизни в городе Куляб сегодня утром ушел из жизни главный невролог страны, профессор Рахматулло Рахмонов.

Как стало известно «АП» в ТГМУ им. Абуали ибни Сино, профессор проживал в Душанбе и поехал в Куляб навестить родных и близких, но скончался там в результате сердечной недостаточности.

Тело покойного будет предано земле сегодня на его малой родине в Кулябе.

Покойный был вице-президентом Академии медицинских наук Таджикистана, главным специалистом Минздрава и социальной защиты населения республики, председателем Общества неврологов страны «Нейрон», завкафедрой неврологии и основ медицинской генетики Таджикского государственного медицинского университета.

Он также являлся родным братом помощника президента Таджикистана по социальной политике и общественным связям, академика Абдуджаббора Рахмонзода, его другой брат - Абдулгаффор Рахмонзода является депутатом нижней палаты парламента Таджикистана.

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