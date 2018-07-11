Гособвинитель на процессе по делу журналиста Хайрулло Мирсаидова Рауфхон Ализода попросил сегодня суд приговорить его к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима. Кроме того, по словам прокурора, он должен возместить ущерб, нанесенный бюджету Согдийской области в размере 123 тыс. 913 сомони.

«По статье 245 (присвоение или растрата) я прошу назначить ему лишение свободы сроком на 10 лет, по статье 340 (подделка документов) - сроком на 3 года и по статье 346 (заведомо ложный донос) – еще три года. В итоге, прошу суд назначить ему наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима», - сказал гособвинитель Рауфхон Ализода.

Экс-глава управления по делам молодежи Согда Олим Зохидзода попросил суд принять решение в отношении Мирсаидова согласно действующему законодательству.

«Я никогда не требовал у него никаких средств», - заявил он суду.

Адвокат Зохидзода - Комил Ибодуллозода - потребовал возмещения морального ущерба своему подзащитному в размере 50 тыс. сомони.

Олим Зохидзода стал известен после того, как Хайрулло Мирсаидов обвинял его во лжи и взяточничестве, направив в ноябре прошлого года на имя президента Эмомали Рахмона и генпрокурора страны Юсуфа Рахмона обращение с просьбой обратить внимание на проблемы, с которыми столкнулась сборная КВН из-за "коррумпированности чиновников Согдийской области".

Сам Хайрулло Мирсаидов в своем последнем слове сказал следующее:

"Я организовал КВН ради поднятия имиджа Таджикистана в России и других странах, и добился этого. Но за свои труды не просил ни у кого ни должности, ни звания, ни денег…"

Мирсаидов далее заявил, что не тратил для личных целей выделенные клубу средства, сумев вместе с командой дойти до полуфинала Московской Лиги КВН. Однако критика отношения властей к деятельности клуба стали причиной того, что он оказался за решеткой.

Председательствующий на данном процессе заместитель председателя Худжандского горсуда Джурахон Рахмон сказал, что приговор в отношении Хайруло Мирсаидова будет оглашен завтра, 11 июля, во второй половине дня.

Защита ждет справедливого приговора

Защитники Мирсаидова заявляют, что суд не доказал вину журналиста ни по одному из предъявленных обвинений.

Они попросили суд оправдать Хайрулло Мирсаидова и освободить из зала суда, поскольку его вина по всем трем статьям не доказана.

Интересы Мирсаидова на суде защищают три адвоката - Бахтиер Насруллоев, Дилафруз Самадова и Аскар Турсунов, услуги которых предоставлены ОО «Независимый центр по защите прав человека».

Адвокаты Мирсаидова надеются на беспристрастное рассмотрение дела Мирсаидова, и ожидают справедливого решения суда.

По их словам, Хайрулло Мирсаидов признает, что в отчетности по средствам, выделенным для деятельности сборной КВН Таджикистана есть недостатки, и он признает себя ответственным в этом.

«В то же время в судебных слушаниях он отмечает, что аудит и проверка документов по отчетности проводились не всесторонне и не объективно, что привело к его обвинению по статьям 245 (присвоение или растрата), и 340 УК РТ (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков) – и он так же частично признает свою ответственность», - отмечают они.

Адвокат Мирсаидова Бахтиер Насруллоев Asia-Plus

«Его обвиняют в незаконной организации команды КВН. А у нас в стране пока нет токого Закона о порядке регистрации КВН, поэтому разрешено то, что не запрещено законом. И спрашивается, если он незаконно создал команду КВН, тогда почему руководство области и управление по делам молодежи выделяло ему деньги и даже перечисляло их на карточку. А ведь каждая копейка бюджетных средств должна строго контролироваться. Вот они должны ответить за это тоже», - сказал после суда "АП" Бахтиер Насруллоев.

"Я считаю, что следствие было проведено односторонне, с обвинительным уклоном, не учитывая доводы о реальном положении дела", - сказал Насруллоев.

Другой адвокат Мирсаидова - Дилафруз Самадова считает, что после того, как Мирсаидов обратился к президенту страны, генеральному прокурору и главе области, чтобы они обратили внимание на проблемы, у него начались проблемы. Она также попросила суд оправдать своего подзащитного и освободить его из зала суда.

Об этом суд попросил и третий адвокат журналиста - Аскар Турсунов.

Отец Хайрулло - Хабибулло Мирсаидов также надеется, что суд вынесет справедливое решение в отношении его сына.

Хабибулло Мирсаидов не считает сына виновным. Asia-Plus

История дела

Суд по делу Мирсаидова начался 8 июня 2018 года. Хайрулло Мирсаидов частично признал себя виновным по статьям 245 (присвоение или растрата) и по статье 340 (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков) Уголовного кодекса Таджикистана.

Обвинения, предъявленные журналисту по статье 346 (заведомо ложный донос), он изначально отрицал.

Прокуратура Согдийской области задержала Хайрулло Мирсаидова 5 декабря 2017 года после его открытого письма, где он обвинял теперь уже бывшего главу управления по делам молодежи Согда в коррупции. Следствие по уголовному делу Мирсаидова вела прокуратура Согдийской области. Первоначально дело против него было возбуждено по четырем статьям УК РТ: 245, ч.4, п."б" (присвоение или растрата), 189, ч. 2, п. "г" (возбуждение национальной, расовой, местнической или религиозной вражды), 340, ч.1 (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков), 346, ч. 2, п."а" (заведомо ложный донос) УК РТ.

Позднее статья за возбуждение розни была снята с производства в связи с отсутствием фактов.

Все подробности о деле Хайрулло Мирсаидова можно прочитать в нашем сюжете тут.

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