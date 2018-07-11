Спасателям удалось вывести из пещеры всех детей, оказавшихся в заточении в пещере Кхао Луарг в Тайланде, передает РИА Новости.

Последними из затопленной пещеры вышли один из юных футболистов и его тренер. Они были доставлены в больницу к остальным ребятам, где врачи окажут детям и их наставнику необходимую медицинскую помощь.

Пострадавших на вертолетах доставляют на реабилитацию в больницу города Чианграй. Спасенных ждет многодневный карантин, медики будут обследовать их на предмет возможных инфекций. В первые дни из-за ослабления организма дети смогут видеть родных только через стекло.

В конце июня 12 детей из тайской футбольной команды, а также их 25-летний тренер оказались заблокированы в затопленной из-за внезапно начавшихся дождей пещере Тхам Луанг.

Пропавших искали девять дней. Спецоперация по их спасению началась лишь 8 июля.

Эвакуация из пещеры проходила в три этапа и заняла три дня. В ней принимали участие сотни специалистов со всего мира.

Кстати, узнав о случившемся, американский предприниматель и глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск предложил свою помощь по выводу детей из затопленной пещеры. Он объявил о создании мини-субмарины, с помощью которой можно спасти подростков. Позже специалисты провели успешные испытания конструкции, а затем отправили ее в Таиланд. Однако тайские власти отказались использовать мини-субмарину для спасения детей, назвав технологию Маска нецелесообразной для этой миссии.