В Китае объявлен красный уровень опасности из-за приближающегося тайфуна «Мария». Об этом говорится в сообщении национального метеорологического управления, передает РБК.

Тайфун движется на северо-запад со скоростью 30 км/ч. Предполагается, что он затронет северную часть Тайваня, а утром 11 июля достигнет восточного побережья материкового Китая от Фуцина (провинция Фуцзян) до Шанхая (провинция Чжэцзян).

Как сообщает Reuters, на Тайване в ожидании приближающегося тайфуна уже частично приостановлена работа общественного транспорта. На данный момент ураган находится в 490 км к востоку от Иланя — города на севере острова. Taipei Times передает, что власти предупредили суда, находящиеся к северу и востоку от острова, о неблагоприятных условиях. Авиакомпании Mandarin Airlines и China Airlines отложили или отменили некоторые рейсы.

Как сообщает NHK, тайфун может затронуть также и японский остров Окинава. Центральная Япония уже пострадала от тайфуна и вызванных им ливней. Жертвами стихии стали не менее 130 человек. Почти 6 млн человек в 15 префектурах получили предписание эвакуироваться, а 30 тыс. человек уже находятся в пунктах временного содержания. Приостановлена часть железнодорожного сообщения, а также операции на некоторых автозаводах страны.

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