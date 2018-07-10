«Если я буду торговать за доллары, согласен, чтобы меня привлекли к уголовной ответственности» - такие расписки со всех торговцев на рынках «Мир» и «Русский базар» Ашхабада взяли органы безопасности. Расписку взяли в двух экземплярах, один из которых остаётся в администрации рынка. Торговцев также предупредили, что если они попадутся на торговле за доллары, у них отберут магазины и конфискуют товар.

На базарах Ашхабада началась Такая беспрецедентная борьба против торговли за доллары, а также незаконного обмена валюты, началась на всех базарах Ашхабада, сообщает туркменская служба радио «Азатлык» со ссылкой на источник в столице.

«5 июля на столичном рынке «Чандыбиль» и в других местах были проведены проверки, в некоторых случаях дошло до личного обыска людей», - сообщил источник в Ашхабаде.

Похожее сообщение поступило и от корреспондента в Дашогузе. Он сообщает, что контроль властей за ценами привел к банкротству предпринимателей.

«На рынке «Чандыбиль» владелец магазина бытовой техники сказал одному покупателю, что импортные товары, холодильники и другая техника продаётся за доллары. После этого были опечатаны несколько магазинов, с объяснениями, что в Туркменистане нельзя торговать за доллары», - рассказал источник в Ашхабаде.

Между тем, местные наблюдатели отмечают, что в туркменском законодательстве таких норм нет, за торговлю на иностранную валюту, в первые несколько раз предусмотрено привлечение к административной ответственности.

За последние несколько дней органы безопасности усилили контроль за ценами и принуждают предпринимателей снижать цены, от чего они терпят большие убытки.

«Многие предприниматели полностью обанкротились, они вынуждены прекращать свою деятельность, так как власти заставляют их продавать товар, привезённый из расчёта 20 - 21 манатов за доллар, по более низкой цене. А государство манаты в доллары по официальному курсу не конвертирует», - рассказал источник в Дашогузе, просивший не раскрывать его имени.

По сообщениям корреспондента в Дашогузе, контроль установлен не только за импортными товарами, но также за ценами на мясо, произведённое в местных хозяйствах.

«Становятся банкротами и хозяйства, занимающиеся скотоводством и торгующие мясом собственного производства. Потому, что для корма скота надо покупать шелуху по 4 маната за килограмм, и отруби по 3 маната за килограмм. А на рынке тебя заставляют продавать килограмм мяса за 18 манатов. При таком раскладе, ты не только не получишь прибыль за свой труд, но и не оправдаешь расходы на корм», - рассказал житель Дашогуза, занимающийся скотоводством и торгующий мясом.

Ранее, сообщалось, что курс доллара на «черном рынке» в Туркменистане упал до 14 манатов. В то же самое время, официальный курс доллара в Туркменистане сохраняется неизменным на уровне 3.5 маната, установленным Центральным Банком страны в 2005 году. Наличная конвертация валюты в стране с 2016 года официально запрещена.

В Таджикистане в конце 2015 года были закрыты все пункты обмена валюты. Все валютные операции с тех пор проводятся исключительно в банках.

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