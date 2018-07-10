Известный таджикский спортсмен, Олимпийский чемпион игр 2016 года в Рио-де-Жанейро в метании молота Дильшод Назаров завоевал золотую медаль на Гран-при Бразилии по легкой атлетике , который состоялся 8 июля в бразильском городе Браганша Паулиста, сообщает пресс-центр Национального олимпийского комитета Таджикистана.

Дильшод Назаров метнул снаряд на 75,18 метров и занял первое место. Второе место занял представитель Молдовы Сергей Маршиев, метнувший молот на 74,51 метр. Третьего места с результатом 73,28 метр удостоен белорус Павел Барейша.

Это вторая медаль Дильшода Назарова в нынешнем сезоне. 8 июня текущего года таджикский метатель молота на международном турнире в память чемпиона олимпийских игр Януше Кусосински (Janusz Kusocinski Memorial) завоевал бронзовую медаль.

Тогда Дильшод Назаров метнул снаряд на 78,18 метров и показал третий результат турнира. Первое место с результатом 80,63 метра занял поляк Войцех Навицкий, второе место также занял представитель Польши Павел Файдек с результатом 80,04 метра.

В мировом рейтинге метателей молота Дильшод Назаров занимает третью позицию. Первые два места в рейтинге занимают Павел Файдек и Войцех Новицкий.

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