The name of the son of ex-Minister of Energy Gul Sherali has got into the crime report again. This time, the 26-year-old Dilovar Gulov has reportedly beaten police officer and fled the incident scene.

Шакли пурраи хабар танҳо барои обунашудагон дастрас аст Аллакай обуна шудед? Вуруд