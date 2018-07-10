4 золотые, 4 серебряные и 1 бронзовую медали получили таджикские женщины – изобретатели на 11-й выставке и Форуме женщин-изобретателей мира, проходившем в Сеуле (Южная Корея).

9 таджикских изобретательниц для участия в форуме отбирал Национальный патентно-информационный центр министерства экономического развития и торговли Таджикистан.

В патентном центре сообщили, что золотые награды получили кандидат химических наук, доцент, заведующая кафедрой высокомолекулярных соединений и химической технологии химического факультета Таджикского национального университета Сурайё Тагоева за изобретение в области химии «Этиловый эфир 2-ацетил-4-гидрокси-5-бутилокси пентановой кислоты как душистое вещество», Фариза Халимова, кандидат технических наук, доцент кафедры «Нормальная физиология» Таджикского госмедуниверситета имени Абуали Ибн Сино за изобретение в области медицины «Способ прогнозирования разрушения репродуктивного здоровья», Зумрат Гайбуллоева, кандидат химических наук, преподаватель Таджикского технического университета имени Осими за изобретение в области металлургии «Способ извлечения свинца из полиметаллических сульфидных концентратов» и Мижгона Шухратзода, ассистент, аспирант кафедры «Фармацевтическая и токсикологическая химия» Таджикского госмедуниверситета имени Абуали Ибн Сино за изобретение «Метрарг, проявляющий антимикробную активность».

Фариза Халимова Фото Национального патентного центра

Обладательницами серебряных наград стали кандидат медицинских наук, сотрудник Центра колопроктологии города Душанбе за изобретение в области медицины «Бензойная мазь для лечения гнойно-воспалительных процессов в мягких тканях» Раъно Кахорова, кандидат химических наук, преподаватель кафедры органической химии Таджикского национального университета за изобретение в области химии «Пропан-1,2-диоловый эфир 3α,7β-дигидроксихолановой кислоты в качестве холелитолитическое и гипохолестеринемическое средство» Маина Султонмамадова, клинический врач-лаборант Института гастроэнтерологии АН РТ за изобретение в области медицины «Средство «Фитазид» обладающий бактериостатическим действием» Замира Расулова и Шабнам Муродова - хирург, аспирант Таджикского госмедуниверситета имени Абуали Ибн Сино за изобретение в области медицины «Способ лапароскопической диагностики степени долихосигмы».

Фото Национального патентного центра

Бронзовая медаль была присуждена Кимиё Мабадкадамовой, кандидату химических наук, доценту, ведущему научному сотруднику Научно-исследовательского института Таджикского национального университета за изобретение в области химии «Способ электролитического полирования золотых изделий».

«Уже 7 лет, как таджикские женщины-изобретатели удостаиваются наград на международном уровне. За это время были представлены 35 изобретений таджикских женщин-изобретателей, которые были удостоены 34 золотых, серебряных и бронзовых медалей», - сообщил источник.

По данным источника, за творческий и превосходный метод прогнозирования воспроизведения репродуктивного здоровья ТГМУ им. Абуали ибни Сино были присуждены специальная награда – Гран-при конкурса KIWA, золотая медаль, специальная премия Ассоциации изобретателей Германии, сертификат от Ассоциация изобретателей Таиланда.

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