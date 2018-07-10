Юношеская сборная Таджикистана по футболу под руководством тренера Хикмата Фузайлова заняла третье место в чемпионате Центрально-азиатской футбольной Ассоциации в Ташкенте. При этом на чемпионате юные таджикские футболисты в трех матчах не одержали ни одной победы, они сыграли вничью с Кыргызстаном (2-2), уступили Афганистану (0-1) и Узбекистану (1-3).

В Ташкенте 9 июля завершился чемпионат Центрально-азиатской футбольной Ассоциации (CAFA) среди юношеских сборных до 16 лет, в котором принимали участие команды Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана и Афганистана.

На этом турнире юношеская сборная Таджикистана, составленная из воспитанников Академии футбола ФФТ, провела три игры и по итогам первенства выиграла бронзовые медали.

В стартовой встрече подопечные Хикмата Фузайлова сыграли вничью с командой Кыргызстана (2-2). Во втором туре юные таджикские футболисты с минимальным счетом уступили Афганистану (0-1), а в заключительном туре в равной борьбе проиграли команде Узбекистана (1-3), сообщает официальный сайт ФФТ.

Победителем чемпионата CAFA стала юношеская сборная Узбекистана, которая одержала три победы в трех сыгранных играх. В первых двух турах узбекские юноши разгромили Афганистан (4:1) и Кыргызстан (5:0). Обладателями серебряных медалей турнира стала сборная Афганистана, набравшая шесть очков.

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