В связи реорганизацией АО «Узбекфильм» начинается покупка акций общества по рыночной стоимости в 2000 сумов ($0,25) за акцию.

АО «Узбекфильм» реорганизуется в государственное предприятие и выкупает все акции. Об этом сообщает ИА «Фергана».

«Акционерное общество АО «O‘ZBEKFILM» уведомляет своих кредиторов о реорганизации АО «O‘ZBEKFILM» в Государственное унитарное предприятие «O‘ZBEKFILM» на основании решения общего собрания акционеров», - говорится в сообщении.

Решение о реорганизации было принято в конце мая на собрании акционеров компании. По данным Государственного налогового комитета, держателями акций являются Центр управления государственными активами, ООО «Zamin Film», компания «Uzbek Film Services LTD» и почти 550 физических лиц. Помимо этого, преобразуется и самаркандский завод «Кинап», которое с 1946 года выпускало оборудование для кино и телевидения.

В январе текущего года стало известно, что «Узбеккино» представило на утверждение кабинета министров проект постановления о создании централизованной кинопрокатной системы. Проект предусматривает создание госпредприятия «Республика кинопрокат маркази», которое «объединит разрозненные субъекты» в общереспубликанскую кинопрокатную сеть на принципах государственно-частного партнерства.

Предполагается, что подведомственные «Узбеккино» кинотеатры будут включены в сеть решением агентства, а частные кинотеатры присоединятся к ней добровольно «на основе взаимовыгодных соглашений».

Киностудия «Узбекфильм» была создана в 1925 году. Из наиболее известных фильмов, снятых на киностудии, можно выделить созданные в советское время «Тахир и Зухра», «Похождения Насреддина», «Ты не сирота», «Нежность», «Приключения Али-Бабы и сорока разбойников».

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