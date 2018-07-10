Победой сборной Таджикистана завершился Кубок Федерации по таэквондо WTF в Душанбе.

Соревнования, организованные национальной Федерацией при поддержке посольства Кореи в Таджикистане, прошли в спорткомплексе Республиканской школы высшего мастерства по видам борьбы.

В них приняли участие свыше 600 спортсменов в четырех возрастных категориях - взрослые, юниоры, кадеты и дети. Участники соревновались по трем программам: керуги (спарринг), ТК 5 (командный спарринг) и пумсе (спецтехника).

В этом году в Кубке Федерации приняли участие также 67 спортсменов из Кыргызстана и Узбекистана.

В полуфинале ТК 5 национальная сборная Таджикистана выиграла команду Ферганы (Узбекистан), а сборная регионов Таджикистана одержала победу над таэквондистами Бухары. В финальном поединке между двумя сборными Таджикистана удача оказалась на стороне национальной команды.

Официальным спонсором соревнований выступила отечественная компания ЗАО «Оби Зулол», что позволила организаторам провести данные соревнования на очень высоком уровне и создать благоприятную и дружественную атмосферу, и качественную конкурентную борьбу, для всех участников.

В личном зачете большинство медалей, как и ожидалось, выиграли хозяева.

Как отметил глава федерации таэквондо WTF Таджикистана Джахонзеб Кармышев, прошедший турнир показал, на каком уровне находятся таджикские спортсмены перед Азиатскими играми в Индонезии и крупным международным турниром в Казахстане.

Между тем, три представителя Таджикистана принимают участие в Международном турнире, который пройдет 18-24 июля в городе Тэгу (Южная Корея). Шахризода Джабборова, Муниса Исматова и Мохру Халимова будут защищать честь Таджикистана на этих соревнованиях.

Таджикский рефери Вафо Алиназаров получил приглашение на судейство в международном турнире в Иордании.

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