Законодательство Таджикистана не позволяет антимонопольному органу регулировать цены на сжиженный газ. Эксперты предлагают внести поправки в закон и контролировать ценообразование на данный вид топлива, который используется для большинства автомашин страны.

Антимонопольная служба не имеет право регулировать стоимость сжиженного газа, так как данная продукция не относится к социально значимым товарам и услугам, отраженным в законе «О торговле и бытовом обслуживании социально значимых видов товаров и услуг», - сообщили «АП» в ведомстве.

«Законом определен список конкретных социально значимых товаров и услуг, среди которых сжиженный газ, как и другие виды топлива, не фигурирует. В связи с этим мы не можем включить этот вид топлива в составленный нами список социально значимых товаров и продукции, цены на которые будут при необходимости регулироваться», - сказали в Службе.

К социально значимым видам товаров вышеуказанным законом отнесены продовольственные товары (хлеб и хлебобулочные изделия), рис, мука, соль, сахар, чай, мясо, молоко, кисломолочные продукты, масло животное и растительное, маргарин, яйца, рыба, крупы, макаронные изделия, картофель, капуста, свекла, морковь, лук. Из непродовольственных товаров в нем числятся мыло и синтетические моющие средства, зубная паста, зубные щетки, постельное и нательное бельё, чулочно-носочные изделия, книги и канцтовары, иглы и нитки швейные, спички, свечи и фонарики.

Антимонопольная служба на основе этого списка, составила перечень из 16 товаров первой необходимости, цены на которые при необоснованном повышении, будут регулироваться. Составленный перечень утвержден постановлением правительства в июне этого года.

В перечень вошли: мука (1 и 2 сорта), хлебобулочные изделия (из муки 1 и 2 сорта), макаронные изделия, пшеница, рис, картофель, овощи (морковь, лук, капуста), сахар и сахарный песок, растительное (хлопковое, подсолнечное) и сливочное масло, молочная продукция (молоко, кефир, сметана, творог), чечевица, горох, гречка, фасоль, ячмень, мясо (говядина, баранина, птичье), куриное яйцо, соль, чай (черный и зелёный чай) и детское питание.

Между тем, эксперты и жители республики считают, что государство, в первую очередь, должно заниматься регулированием цен на автомобильное топливо, в частности на сжиженный газ, которым пользуется более 60% владельцев транспорта страны.

«Цены на сниженный газ за последний месяц выросли почти на 40%. Это естественным образом сказывается на стоимости всех других товаров и продукции, потому что до точек розничной реализации они доставляется именно автотранспортом», - говорит торговец на одном из столичных рынков.

Ранее антимонопольное ведомство заявило, что не имеет права диктовать цены на внутреннем рынке сжиженного газа из-за отсутствия хозяйствующих субъектов, занимающих на этом рынке доминирующее положение.

В сложившейся ситуации некоторые эксперты предлагают включить сжиженный газ и другие виды топлива в список социально значимых товаров посредством внесения поправок в закон «О торговле и бытовом обслуживании социально значимых видов товары и услуг».

«Законы пишутся людьми и, естественно, могут иметь какие-то недостатки, которые проявляются с течением времени. Такие недостатки обычно исправляются путем внесения в закон изменений и дополнений. Правительство при желании может инициировать поправки в закон, которые после принятия парламентом и одобрения президентом могут получить законную силу», - сказал «АП» экономист Зафар Собиров.

В любом случае, констатировал он, автомобильное топливо по определению является социально значимым товаром, так как оказывает непосредственное влияние на стоимость всех других товаров.

Отметим, что в апреле этого года правительство Узбекистана ввело контроль над ценами социально значимых товаров и услуг. В список таких товаров попали мука, хлеб, этиловый спирт, зерно, хлопковое масло, изделия из бумаги. Также государство регулирует цены на автомобильное топливо, уголь, бытовой природный газ.

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