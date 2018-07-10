В Худжанде прошел общенациональный конкурс бизнес-идей молодых предпринимателей, самым молодым участником и призером которого стал 12-летний мальчик - ученик 6 класса частной школы «Гулчини маърифат» города Худжанда.

В пятом общенациональном конкурсе «Start Up - Чойхона V», который состоялся в рамках международной торговой ярмарки «Сугд-2018», приняли участие молодые предприниматели и новаторы из всех регионов Таджикистана – города Душанбе и РРП, Хатлонской области и ГБАО, а также более шести городов и районов Согдийской области.

Мероприятие было организовано Программой развития ООН в рамках проектов «Содействие торговле» (при Финасовой поддержке правительства Финляндии) и «Инновационные решения для национализации и локализации ЦУР и расширения экономических возможностей женщин, молодежи и людей с ограниченными возможностями» (финансируется правительством Норвегии в тесном сотрудничестве с ИОГВ Согдийской области и бизнес-инкубатором «Accelerating Prosperity»), Клубом молодых предпринимателей, Национальной ассоциацией деловых женщин Таджикистана, тренинговым центром BFE, проектами «Дуруд» и «Стартапстан».

«У нашей страны блестящее будущее, и об этом мы судим по предварительному этапу отбора бизнес-идей, на который было представлено более 45 проектов, направленных на развитие всех сфер развития страны, - отметил старший специалист по экономическому развитию Программы развития сообществ ПРООН Таджикистана Фируз Саидходжаев в своем вступительном слове перед участниками конкурса. – Это подтвердили и результаты новой инициативы ПРООН - недели карьерных возможностей в сфере IT (IT-week), которая стартовала в начале июля - если эти молодые юноши и девушки в будущем запустят свои стартапы, то республика будет развиваться и процветать».

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В ходе конкурса более 25 юношей и девушек из всех регионов страны представили свои бизнес-идеи и инновационные проекты.

«Значение этого уникального проекта - молодежного форума бизнес-идей подтверждает тот факт, что это мероприятие приурочено к самому большому экономическому форуму региона – 5-й Международной торговой ярмарке, - подчеркнул Шарифджон Ахмедов, начальник управления инвестиций и госимущества Согдийской области. - В настоящее время при председателе области функционируют два Совета – по развитию туризма и улучшению инвестиционного климата. И мы можем в этих советах рассмотреть проекты в этих направлениях».

Бизнес-идеи молодых людей варьировались от проблемы реставрации шин до «Финансового супермаркета», от выращивания малины до изготовления чайных пакетов и брикетов из натуральных лечебных растительных трав.

Каждому конкурсанту или группе конкурсантов было дано по 3 минуты на представление судьям и возможным инвесторам своей бизнес-идеи – блиц-резюме, которое должно было убедить членов жюри в перспективности данной идеи. В ходе конкурса оценивались предпринимательские навыки конкурсантов, уровень подготовленности идеи, которую предстоит реализовать в виде проекта.

Жюри отобрали лучшие бизнес-идеи на основе таких критериев, как реализуемость и инновационность, наличие элемента IT и другие, а партнеры конкурса выбрали своих фаворитов среди конкурсантов. По итогам конкурса, была выявлена тройка победителей: Манучехр Набиев с проектом «Антарктида в Худжанде», Мирзомалик Ахунов - проект «Финансовый супермаркет РТ» и Икбол Темирходжаев - проект «Сайёх» и «Донояк».

Помимо сертификатов и ценных призов лучшие участники для развития своих бизнес-идей получили направление в программы бизнес-инкубаторов и на курсы обучения.

По словам модератора конкурса, менеджера инкубатора «Accelerate Proserity» Исфандиёра Абдулло, по сравнению с предыдущими стартапами в проектах сделан качественный скачок.

«По сравнению с прошлым стартапом, очень много идей, которые уже реализованы, то есть люди приходят с идеями, которые уже работают и нам говорят, что даже если не будет финансирования, мы все равно продолжим реализовывать идею, просто нам нужен толчок. Этого мы и добиваемся, чтобы участники уже испробовали свой продукт на рынке и убедились, что еще есть потенциал, и потом уже искать инвестора. То есть нет цели просто получить деньги. Это и есть ключевая разница», - сказал он.

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