Компания «МегаФон Таджикистан» приняла участие в международных форумах «Инвестиционные возможности Согдийской области – приоритетные направления», «Туризм Согдийской области – потенциал и вектор развития», «Потенциал Центральной Азии – перспективы доступа плодоовощной продукции на новые рынки» и «Тенденции и возможности», состоявшихся в рамках «EXPO SUGHD 2018». Оператор также выступил цифровым партнером международной ярмарки, расширив пропускную способность сети 4G и организовав digital-зону c бесплатным доступом во Всемирную паутину по Wi-Fi.

При выборе партнера оргкомитет проекта оценивал качество голосовой связи и возможности предоставления дополнительных услуг мобильного и беспроводного интернета. При подготовке к мероприятию технические специалисты компании «МегаФон Таджикистан» расширили пропускную способность сети, чтобы каждый мог подключиться к ней по Wi-Fi и пользоваться всеми услугами и сервисами, доступными в сетях связи четвертого поколения. В digital-зоне оператора гости и участники ярмарки могли установить и оценить новое мобильное приложение «MegaFon Life», объединяющее голосовую связь, мессенджеры, «Личный кабинет» для управления тарифами и услугами и другие полезные функции.

Во время форумов и международной торговой ярмарки сеть «МегаФон Таджикистан» продемонстрировала высокую надежность. Благодаря мобильным услугам оператора все участники мероприятия смогли комфортно общаться и работать. Сеть оператора справилась с большими техническими нагрузками на площадке международной торговой ярмарки обеспечив гостей скоростным мобильным интернетом со скоростью 50 мб/с тем самым приняв на себя большую часть интернет-трафика 4G, генерируемый участниками.

«Хочу поблагодарить «МегаФон Таджикистан» за скоростной мобильный интернет на «EXPO SUGHD 2018». Наша компания специализируется на разработке и внедрении инновационных ИТ-технологий в странах СНГ, поэтому доступ во Всемирную сеть был очень важен. Инженеры компании «МегаФон Таджикистан» пришли к нам в павильон и быстро все настроили. Так мы смогли продемонстрировать работу наших онлайн-касс и систем безопасности, которые можно контролировать удаленно с помощью смартфона с интернетом», – рассказал Директор ООО «Стандарт ИТ-Сектор» Кайрат ХИДИРБОЕВ.

«Мы поддерживаем все крупные мероприятия регионального масштаба, и международная торговая ярмарка «EXPO SUGHD 2018», конечно, не могла обойтись без нашего участия. Проект собрал на одной площадке представителей ведущих отраслей промышленности, сельского хозяйства, туризма. Очень важно, что с помощью нашей надежной связи они могли беспрепятственно общаться с партнерами – назначать встречи, договариваться о подписании контрактов, проведении переговоров, решать другие бизнес-задачи», – комментирует Руководитель регионального управления компании «МегаФон Таджикистан» по Согдийской области Далер НАИМОВ.