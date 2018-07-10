Сегодня в республике температура воздуха поднялась до 43 градусов. Это связано с проникновением жаркого сухого иранского воздуха, заявляют синоптики.

Ранее Агентство по гидрометеорологии Таджикистана сообщило, что жаркий иранский воздух в Таджикистан проникнет 8-10 июля с территории Туркменистана, Узбекистана и севера Афганистана.

Сегодня в Душанбе - 41 градус, в Согде и Хатлоне – 43, прохладнее в Горном Бадахшане - 31.

По утверждению синоптиков, этот день, 9 июля, стал пока самым жарким в это лето.

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