Жительница кишлака Мехробод Файзабадского района 66-летная Ширингул Холова обратилась к президенту Таджикистана Эмомали Рахмону с просьбой амнистировать ее сына - 41-летнего Зафара Солихова, отца четырех детей, который за убийство своего родного брата - 43-летнего Хуршеда Солихова был приговорен к 12 годам лишения свободы.

В своем письме главе государства, копия которого находится в распоряжении «АП», женщина подчеркивает: «Многие говорили мне, что писать президенту бесполезно, что это не даст никакого результата, кого волнует судьба обычного человека – кто он, и где ты? Но я ещё верю, что справедливость есть».

В своем обращении мать подчеркивает, что она «прожила очень сложную жизнь, жила без привилегий, но своих детей воспитала добросовестными людьми - честными, трудолюбивыми, преданными отечеству».

«В течение трёх лет мой сын Хуршед каждую неделю попадал в милицию из-за того, что нападал на членов нашей семьи, в том числе, и на детей, даже с ножом, избивал своего родного отца многократно. Хуршед был неадекватный человек, нуждающийся в лечении. Мне очень стыдно, что я не смогла вовремя вылечить моего сына, и вернуть его в то состояние, в котором и знала его до России, где он жил в трудовой миграции - он был прекрасным человеком. К сожалению, алкоголь убил моего сына», - заявляет женщина.

Она уверяет, что в 2017 году, в конце июня, на праздник Рамазан, когда в их доме ещё были гости, вечером Хуршед в очередной раз, находясь в состоянии очень сильного алкогольного опьянения, набросился на нее, и начал избивать: «Он пытался меня убить», - пишет мать.

«Мой другой сын - Зафар, услышав крики, пприбежал на помощь, и, увидев, что брат убивает меня (мать), принял попытки защитить меня, в результате чего мой умерший сын набросился на Зафара, и Зафар, в свою очередь, чтобы защитить себя, оттолкнул Хуршеда. Он упал и сильно ударился головой об угол, и скончался на месте. Я, все присутствовавшие там люди, видели, что предумышленного убийства не было - это был несчастный случай, защита», - отмечает женщина.

По ее словам, 1 марта 2018 года ее сына Зафара Солихова районный суд Файзабада приговорил к 12 годам лишения свободы за убийство своего брата.

«Теперь он находится в тюрьме и мы боимся, что не сможем его увидеть. Мой муж старый и больной человек, и происходящее с моими сыновьями не добавит ему ни здоровья, ни жизни. Я боюсь за сына - я знаю, что у него обострились заболевания – выдержит ли он то, что с ним происходит.

Уважаемый президент, прошу Вас и умоляю Вас только об одном: пусть в этом деле разберутся те, кто будет независим и компетентен», - просит мать.

В интервью «АП» женщина заявила, что у Зафара четверо детей, прекрасная семья, у погибшего Хуршеда официально не было ни семьи, ни детей: во время пребывания в трудовой миграции в России он жил в гражданском браке с какой-то женщиной, но они быстро расстались.

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