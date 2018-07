Farrukh Karimov, the chief of the military registration and enlistment office in Qubodiyon district of Khatlon province, has been detained on suspicion of bribery, according to the press center of the Agency for State Financial Control and Combating Corruption.

Шакли пурраи хабар танҳо барои обунашудагон дастрас аст Аллакай обуна шудед? Вуруд