За снятие майки на поле дают желтую карточку, но Вида ее не получил.

Защитник сборной Хорватии Домагой Вида после победы над сборной России в четвертьфинале чемпионата мира записал видео, на котором выкрикивает «Слава Украине!».

На видео, которое разместила Медуза, также снят бывший футболист хорватской сборной Огнен Вукоевич. Он говорит: «Это победа за „Динамо“ и за Украину».

Вида в 2013-2017 годах играл за киевское «Динамо». Вукоевич тоже выступал за «Динамо», а после завершения карьеры игрока стал менеджером этого клуба.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», после публикации видео Домагой Вида сказал, что в его словах не было политики. «Это шутка для моих друзей из киевского „Динамо“. Я люблю русских, люблю украинцев», — добавил футболист.

«Интерфакс» сообщил, что Домагой Вида получил предупреждение дисциплинарного комитета ФИФА в связи с публикацией видео.

"Мы подтверждаем, что дисциплинарный комитет ФИФА направил предупреждение Виде за его заявления в видео, снятом после игры с Россией", - сообщил официальный представитель ФИФА "Интерфаксу".

Кстати, Домогай Вида снял майку, когда праздновал забитый мяч в ворота России.

За такое нарушение в футболе сейчас дают желтую карточку, но он ее не получил. Если бы это была вторая желтая в матче, то она бы превратилась в красную и его выгнали с поля, но до этого у него грубых нарушений не было.

Согласно правилам ФИФА, тема политики под запретом на чемпионатах. За нарушение и намеренную провокацию спортсмену грозила дисквалификация.

Напомним, 7 июля россияне в четвертьфинале чемпионата мира проиграли по пенальти от Хорватии - 3:4, сыргав вничью в основное время. В 1/2 финала Хорватии предстоит сыграть с Англией.