В ближайшее дни оплата за проезд в городском автобусном маршруте №8, курсирующем от микрорайона Зарафшон до "старого" аэропорта и обратно, будет осуществляться только за безналичный расчет, сообщает пресс-служба мэрии Душанбе.

Мэрия просит горожан и гостей столицы приобрести электронные проездные карты в терминалах на городских остановках, в киосках по реализации газет и журналов.

На вопрос «АП» о том, когда именно будет введено вышеназванное новшество на автобусах №8, в мэрии отметили, что это произойдет в течение ближайших двух-трех дней, максимум - до конца недели.

Проект «Система электронной оплаты и контроля проезда в пассажирском транспорте общественного пользования города Душанбе» (Cityсard) реализуется компанией Avesto Group и столичной мэрией на основе механизма государственно-частного партнерства. Проект был запущен 1 марта 2018 года. С 1 апреля 2018 года жители и гости столицы могли уже приобретать и полноценно пользоваться транспортными картами для оплаты проезда.

С 18 июня мэрия полностью отказалась от оплаты наличностью только на маршруте автобуса №3 "А" и троллейбуса №1.

Специалисты проекта отметили, что на данном этапе основной целью проекта является полное внедрение автоматизированной системы оплаты и контроля в автобусах и троллейбусах.

«Говорить о внедрении данной системы в других видах пассажирского транспорта, в частности в микроавтобусах (маршрутках), можно будет только после успешной реализации данного этапа», - пояснили они.

Сейчас, согласно Постановлению председателя города Душанбе от 19 февраля 2018 года, №101, пассажирам, которые приобрели транспортную карту на 50 или более поездок, предоставляется 15%-я скидка от стоимости проезда в автобусах и троллейбусах.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus