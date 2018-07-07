Основатель Facebook Марк Цукерберг обошел инвестора Уоррена Баффета и вышел на третье место в списке самых богатых людей в мире по версии Bloomberg.

Состояние Цукерберга издание оценило в 81,6 миллиарда долларов, что на 373 миллиона больше, чем у Баффета, сообщает rb.ru.

Лидерство в рейтинге сохранил руководитель интернет-компании Amazon Джеффри Безос, чье состояние оценивается в $142 млрд.

Основатель Microsoft Билл Гейтс расположился на второй строчке рейтинга с состоянием 94,2 миллиарда долларов.

По данным индекса, состояние Цукерберга за сутки выросло на $1,88 млрд — $81,6 млрд, в то время как состояние Уоррена Баффета выросло только на $54,6 млн — $81,2 млрд. Если смотреть изменение их состояний за год, то первый увеличил свой капитал на $8,83 млрд, а второй — потерял $4,08 млрд.

Рост состояния Цукерберга связан с увеличением стоимости акций Facebook, которая в пятницу подросла на 2,4% — до $203,23 за бумагу. В течение дня их стоимость установила исторический максимум в $203,64, но к концу торгового дня немного снизилась в цене.

Таким образом, уточняет агентство, первые три строчки богатейших людей планеты впервые заняли предприниматели, построившие свой бизнес в сфере информационных технологий.

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