По подозрению в нанесении тяжкого вреда здоровья своему ребенку милиция задержала жительницу района Рудаки — женщина намеренно втыкала в тело своего девятимесячного ребенка иглы, и хотела таким образом вернуть находящегося на заработках в России мужа.

На сайте МВД Таджикистана сообщается, что 26-летняя жительница сельского джамоата Сарикишти района Рудаки намеренно воткнула в тело своего сына 10 металлических иголок, в результате чего ребенок получил тяжкий вред здоровью.

Признала ли задержанная вину, МВД не уточняет. Заведено уголовное дело.

Извлеченные из ребенка иглы. Оzodi.org

Девятимесячный Мудассир Каримов - второй ребенок в семье: отец ребенка находится в трудовой миграции, а мать – домохозяйка и самостельно воспитывает детей.

Ранее Радио Озоди сообщало, что в конце июня родные 9-месячного Мудассира заметили в его теле иглу, и обратились к врачам. Его доставили в Национальный медицинский центр,

Рентген-обследование обнаружило иглы в черепе, нижней части носа, в ногах, на шее и в грудной клетке, а также в других частях тела младенца. Некоторые иглы уже были глубоко под кожей, и поэтому врачи смогли в ходе первой операции вытащить только 6 игл, еще 4 иглы пока находятся в теле ребенка. . По словам медиков, они находятся там уже несколько месяцев. Это были иглы от швейной машинки, и простые иголки. В семье заявили, что не в курсе, как иголки попали в тело ребенка.

Аналогичный случай произошел в начале 2018 года в Узбекистане: у 11-месячного ребёнка в молодой семье из Ферганской области обнаружили в теле 16 игл. Мать ребенка жаловалась на беспокойство ребенка и обратилась к врачам. Во время начального медицинского обследования было выявлено, что у ребёнка повышенная температура и проблемы с мочеиспусканием. Рентгеновские снимки показали, что у ребенка были 16 игл в теле, и они причиняли ему боль в течение, как минимум, двух месяцев. Таким образом, мальчик и его мать немедленно были отправлены в Ташкент. В Республиканском центре скорой медицинской помощи ему была сделана операция.

Мать ребёнка рассказала, что её муж работает в России, а она временно живет в доме своей матери. "Дома я сама забочусь о ребенке и никогда не отдаю его в чужие руки. Я не знаю, как в него попали иголки", - говорит женщина.

Тогда выдвигалась версия, что ребенок проглотил иглы, которые «рассеялись по организму». Проводилось следствие, но позднее оно было прекращено из-за отсутствия состава преступления.

ИА Фергана пишет, что неофициально высказывались предположения, что подобные инциденты могут быть связаны с ритуалом, ранее практиковавшимся в Центральной Азии. Ритуал предполагает использование детей для колдовства.

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