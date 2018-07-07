Сборная России по футболу обратилась к болельщикам накануне матча с командой Хорватии, который состоится сегодня в Сочи.

"Друзья, мы очень хотим продлить свое пребывание на чемпионате мира и сделаем для этого все возможное! Обещаем выложиться полностью, отдадим ради победы всё и даже больше! Нас вдохновляет ваша поддержка, вы лучшие в мире болельщики! Мы вас очень любим и ценим", - говорится в сообщении на странице сборной России в Twitter.

Встреча 1/4 финала начнется 7 июля в 21.00 мск на стадионе "Фишт" в Сочи.

В Душанбе за матчем можно будет наблюдать в открытом фан-клубе на площади у театра оперы и балета им. Айни. Начало в 23:00.

Сборная России в матче 1/8 финала домашнего чемпионата мира победила команду Испании в серии пенальти, хорваты также в серии послематчевых 11-метровых ударов переиграли сборную Дании.

В матчах Россия – Хорватия и Англия – Швеция определится вторая полуфинальная пара чемпионата мира. Таким образом, в розыгрыше мирового первенства остались лишь европейские сборные.

В последний раз чемпионом мира не из Европы становилась сборная Бразилии, победившая в 2002 году.

Вчера сборная Бельгии победила пятикратных чемпионов мира со счетом 2:1.

Чемпионат мира по футболу впервые проходит в России с 14 июня по 15 июля, матчи принимают 11 городов: Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Екатеринбург, Казань, Калининград, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара, Саранск, Сочи.

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