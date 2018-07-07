Эмомали Рахмон в рамках мероприятий, посвящённых 20-летию придания городу Астана статуса столицы Казахстана, сегодня провел встречу с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

В ходе встречи были обсуждены важные вопросы развития и укрепления двустороннего сотрудничества во всех сферах, представляющих взаимный интерес, передает пресс-служба таджикского лидера.

"Эмомали Рахмон выразил удовлетворение возможностью очередной встречи и высоко оценил результаты государственного визита своего коллеги в Таджикистан, который состоялся в марте 2018 года с целью развития и расширения разностороннего сотрудничества, дружбы и добрососедства", - отмечается в сообщении.

Фото пресс-службы президента Таджикистана

В ходе встречи стороны выразили свою готовность к расширению связей во всех сферах и "осуществлению неиспользованных возможностей в интересах народов".

Эмомали Рахмон и Шавкат Мирзиёев находятся с визитом в Астане по приглашению Нурсултана Назарюаева. 6 июля Казахстан отмечает 20-летие Астаны. В этот же день свой 78 день рождения отмечает президент Казахастана.

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