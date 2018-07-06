Золотой кубок FIFA был создан впервые в 1972 году скульптором Сильвио Гаццанигой, который выиграл конкурс на изготовление кубка чемпионата мира (FIFA). Все кубки ФИФА изготавливаются частной фирмой GDE Bertoni Srl, расположенной на севере Италии - в пригороде Милана.

В 1972 году Международная федерация футбола (FIFA) провела конкурс на создание кубка. В состязании принимали участие 53 компании, но жребий пал на Bertoni. По проекту тогдашнего художественного директора Bertoni, скульптора Сильвио Гаццанига был изготовлен новый главный футбольный трофей мира, изображающий две человеческие фигуры с земным шаром на плечах.

С 1974 года на чемпионатах мира разыгрывается только этот переходящий приз, который вручается победителям сразу после окончания матча и затем возвращается в штаб-квартиру FIFA в Цюрихе.

Каждые четыре года завод изготавливает кубок, который вручается футбольной команде победившей стороны. По словам самого скульптора, созданный им трофей символизирует благородство и радость спортсмена в момент победы, а два атлета, изображенных на кубке, держат своими руками весь мир.

Для ЧМ-2018, который проходит в России, кубок был изготовлен из почти 5 кг чистого золота, а в композиции с малахитовой подставкой его вес достигает – 6.2 кг.





Как изготавливают заветный трофей?

Создание кубка начинается с удаления излишков металла на специальном оборудовании. Затем он шлифуется, и с помощью молотка и стамеска, скульптор дополняет мелкие детали. Трофей тщательно полируется и помещается в специальную ванну, где он очищается под действием ультразвука, сообщает ca-news.org.



Далее скульптор помещает его в гальваническую ванну для позолоты и тщательно промывает трофей в дистиллированной воде. На заключительном этапе кубок высушивается и проходит итоговую проверку. Основание кубка украшают двумя полосками из малахита, а само тело трофея покрывают лаком для позолоченных поверхностей.

GDE Bertoni также занимается разработкой золотых медалей FIFA. В компании за их производство отвечают граверы-медальеры. Кромка медалей оттачивается на токарном станке. Создание золотых медалей считается в компании наиболее кропотливой и художественной работой.



По данным портала finmarket.ru, ювелиры Bertoni изготавливают для победителей точные копии кубков и, кроме того, следят за сохранностью оригинала.

Согласно новым правилам, оригинальный кубок чемпионата мира является собственностью FIFA и не может быть передан в пользование команде. Вместо него победители турнира получают его точную копию.

К слову, Bertoni, основанная в 1920 году, также изготавливает кубки для чемпионатов UEFA и Лиги чемпионов, медали для олимпийских игр.

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