Нурсултан Назарбаев совместно с президентами Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым, Таджикистана Эмомали Рахмоном, Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым осмотрели выставку цифровизации, приуроченную к открытию Международного финансового центра «Астана».
Президент Казахстана рассказал своим коллдегам, что одним из важнейших направлений деятельности МФЦА является создание эффективной среды для развития инновационных финансовых технологий, сообщает forbes.kz.
"Участники МФЦА будут иметь доступ к капиталу не только Казахстана и региона, но и всего мира. Здесь созданы беспрецедентные условия, не имеющие аналогов на постсоветском пространстве. Вчера мы дали старт работе Бирже МФЦА, которая располагает современной высокотехнологичной инфраструктурой. В её деятельности уже принимают участие американская биржа НАСДАК и Шанхайская фондовая биржа," - сказал Нурсултан Назарбаев.
В ходе презентации был продемонстрирован ряд проектов, направленных на создание благоприятной экосистемы для развития и продвижения инновационных финансовых технологий в Казахстане. В частности, e-Justice (система цифрового правосудия МФЦА), цифровая криптобиржа, депозитарий для криптовалюты, финансовый супермаркет, центр кибербезопасности, исламские финансовые технологии, международная стартап программа и другие проекты.
Управляющий МФЦА Кайрат Келимбетов рассказал главам государств Центральной Азии об основных принципах деятельности и возможностях Центра, которые открываются для финансовых систем региона, а также пригласил предпринимателей стран, расположенных вдоль исторического Шелкового пути, принять активное участие в работе МФЦА.
Напомним, Эмомали Рахмон сегодня утром вылетел в Астану на торжества, посвященные 20-летию города. В Астану его пригласил сам Назарбаев, который сегодня отмечает 78-летие.
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