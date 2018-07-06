Между студентами из Афганистана и Таджикистана произошла массовая драка в общежитии Уральского федерального университета. Общежитие находится на улице Комсомольской, 66, где живут учащиеся из разных стран мира.

Противоборствующие стороны выясняли на кулаках отношения на протяжении двух дней. Проверкой обстоятельств инцидента и выявлением виноватых занималась собственная служба безопасности университета, сообщает «URA.RU» со ссылкой на источник в вузе.

По данным источника, "поводом для конфликта якобы стал долг 800 рублей, который афганцам не возвращал таджикский студент".

"Тогда афганцы забрали у одного из таджиков кроссовки в залог, до возврата долга. В итоге два дня они дрались толпа на толпу», - сообщил инсайдер.

По данным источника, во время разборок студенты были пьяны.

По предварительным данным, из университета был отчислен один из таджикских студентов, Вайсиддин Сироджов, который вступился за своего товарища, у которого забрали кроссовки.

Наиболее «отличившиеся» в драке афганские студенты, обучающиеся по специальностям «политология» и «психология», также были под угрозой отчисления, но продолжат учебу - за них ходатайствовали из дипломатического ведомства.

«У нас студенты из десятков стран. Разное воспитание и разный менталитет дают о себе знать, особенно когда они выпьют и дело доходит до драк. А иногда бывает, что спьяну студенты какой-то страны выясняют отношения между собой. Например, года четыре назад опять же афганцы в драке порезали друг друга. Раны оказались несерьезные, и мы решили хода делу не давать», — добавил инсайдер.

Как сообщил «URA.RU» руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, «официальных заявлений и сообщений по данному факту в органы внутренних дел Екатеринбурга не поступало».

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