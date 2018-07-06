Дефицит квалифицированных кадров – серьёзный барьер для развития бизнес-структур. С одной стороны, вузы ежегодно выпускают достаточное количество дипломированных специалистов в сфере бизнеса, с другой – наблюдается нехватка компетентных кадров в этой системе. У выпускников не хватает практического опыта, навыков, компетенции, чтобы считаться профессионалами и справляться с возложенными обязанностями.

Где бизнесу брать менеджеров и специалистов с практическими навыками?

Бизнес-образование в Таджикистане: вызовы и перспективы

В настоящее время ввиду сложности получения хорошего предложения по трудоустройству увеличивается интерес молодежи к частному бизнесу, предпринимательской деятельности. Проведенные опросы и социсследования показывают, что процент молодежи, желающей заниматься развитием собственного бизнеса, в разы превышает долю тех, кто уже создал свое дело.

В этом контексте, по мнению председателя Национальной ассоциации менеджеров и маркетологов, профессора кафедры менеджмента Государственного финансово-экономического университета Шавката Базарова, главные преимущества и выгоды Таджикистана связаны с развитием человеческого капитала через обучение и освоение современных профессиональных навыков менеджмента и бизнеса.

"Другими словами, через обучение и освоение новых знаний, профессиональных навыков и умений произойдет переход от исчерпавшей свой потенциал потребительской модели национального роста к новой, современной - инвестиционной модели. Поэтому повышение уровня бизнес-образования является важнейшим условием снижения уязвимости развития национальной экономики от внешних факторов, включая внешнее финансирование", - считает эксперт.

При этом, однако, даже беглого взгляда на современную систему бизнес-образования Таджикистана достаточно, чтоб поставить неутешительный диагноз: слабое, несбалансированное развитие.

"Рынок услуг бизнес-образования в нашей стране только формируется, и ему присущи болезни роста и проблемы становления. В Таджикистане концепция любого образования, в том числе в сфере подготовки менеджеров и предпринимателей, построена на приоритетности теории. Практика менеджмента и бизнеса считается вторичным делом, и априори предполагается, что хорошо подкованный в теории менеджер всегда найдет выход в практической ситуации. Но как показывает практика, это далеко не так", - говорит Шавкат Базаров.

Профпригодность – только 10 из 100

При приеме на работу руководителям бизнес-структур часто приходиться обучать недавних выпускников и адаптировать их к собственным условиям.

"Проблема очевидна: полученные студентами теоретические знания не всегда соответствуют современным требованиям бизнес-процессов, - говорит руководитель службы кадров одной из финансовых компаний страны. - По анализу деятельности принятых на работу кандидатов, а также результатов конкурсов на свободные вакансии видно, что даже элементарные базовые знания многие выпускники вузов освоили не на должном уровне. Так, из 100 кандидатов только 10 имеют хорошие знания по теории, которые не всегда они могут применить на практике. Выпускники часто не знают элементарных вещей, и приходится затрачивать дополнительные усилия для повышения их профессиональной компетенции".

Основными причинами сложившейся ситуации, по мнению специалиста, являются:

- нехватка квалифицированных преподавателей-практиков в вузах страны;

- не соответствующая новым требованиям и тенденциям учебно-методическая программа обучения студентов;

- слабая практическая подготовка студентов и др.

"В связи с этим многим отраслям бизнеса, в том числе и в банковском секторе, приходится уделять много времени, средств, чтобы подготовить в соответствии с особенностями и требованиями системы квалифицированные кадры. Но, думаю, эта проблема имеет более глубокие корни, влияющие на развитие всей экономической системы, и решать ее нужно комплексно, внося серьезные изменения в систему образования и подготовки кадров в целом", - считает эксперт.

Что говорил Роберт Кийосаки?

Открыть свой бизнес, определить направление деятельности, вложить средства – это ещё полдела. Как признаются руководители многих отечественных компаний, самое сложное – найти специалистов, менеджеров, готовых вести бизнес.

"Практика решения кадрового вопроса в нашей стране, да и не только, показывает, что между классическим обучением в вузах, с одной стороны, и с требованием современной бизнес-среды, с другой, существует большой пробел, оторванность. Между этими сферами нет тесной взаимосвязи, сотрудничества, - говорит team-leader проекта StartupStan Далер Гуфронов. - Вузы в основном готовят теоретиков, притом часто далеко не сильных, в то время как в нынешних условиях бизнес-сфере нужны практики. Очень хорошо эту ситуацию в своей книге «Богатый папа, бедный папа» изложил американский бизнесмен японского происхождения Роберт Кийосаки. Он рассказал, что в школе и в вузе был чуть ли не двоечником не из-за того, что ему трудно давались уроки. Ему были неинтересны методы обучения, больше имеющие теоритическое направление. Кийосаки убежден в том, что современная система образования не дает действительно нужных для жизни знаний – знаний о деньгах!".

На сегодня страны со зрелой рыночной экономикой стараются максимально улучшить сложившуюся ситуацию в системе бизнес-образования.

"В последние годы продвинутые бизнес-школы гораздо больше внимания уделяют разбору конкретных случаев, так называемых кейсов (случаев из реальной практики менеджмента), где нет однозначного и/или оптимального решения. Наши же традиционные олимпиады, викторины и прочие методы стимулирования углубленных знаний не столь эффективны и не могут обеспечить многовариантные подходы к решению и способы отстаивания, защиты своих предложений. Поэтому назрела объективная необходимость провести кейс-чемпионаты среди вузов по основам бизнеса, менеджмента и маркетинга. Запустить их следует в форсированном варианте", - считает Шавкат Базаров.

Таджикская модель бизнес-образования: главное - получить диплом?

Как ни парадоксально, несмотря на высокий уровень безработицы, рынок труда Таджикистана остро нуждается в квалифицированных специалистах высшего и среднего звена. Нехватка профессионалов практически в любой отрасли обуславливается не только оттоком «мозгов» и миграционными процессами.

Работодатели сегодня с обеспокоенностью говорят: «Как найти менеджеров с практическими навыками и как повысить профессиональный уровень действующих?» Поэтому на рынке труда происходит трансформация спроса, где более востребованными становятся претенденты на вакансии с практическим опытом и знанием «как делать», чем имеющие просто диплом, утверждает Шавкат Базаров.

"Феномен таджикской модели бизнес-образования заключается в том, что студенты и магистранты охотнее платят за формальное получение диплома, чем знаний, не говоря уже о профессиональных навыках и умениях. Мало кто из студентов и даже их родителей задумывается, что рас­ходы на повышение уровня бизнес-образования представляют собой исключительно выгодный тип инвестиций в личностный рост, повышающий соци­альный статус и уровень доходов. Ценность диплома экономических специальностей вузов снизилась и практически отражает формальный атрибут их наличия на рынке труда. Он практически перестал быть ключевой компетенцией", - говорит эксперт.

Сблизить образование и бизнес

На фоне вышесказанного становится актуальной постановка вопроса о целесообразности создания в Таджикистане системы МБА (мастер бизнес-администрирования), т.е. подготовки топ-менеджеров – руководителей бизнеса. Этот вопрос был ранее предметом острых дискуссий на страницах «Азии-Плюс», но не исчерпал свою значимость.

"Традиционный подход, основанный на внедрении западной модели МБА, который начал адаптироваться в нашей стране, в силу высокой стоимости обучения и ограниченной возможности применения полученных знаний и навыков на практике, не находит достаточного спроса на рынке бизнес-образования. Система МБА, безусловно, нужна, однако процесс должен быть максимально адаптирован с учетом отечественного менталитета самих предпринимателей и деловой среды, а также вестись на языке, понятном основным желающим обучаться", - считает Базаров.

По словам эксперта, бизнес-образование совре­менного типа должно ориентироваться на интенсивные технологические и структурные сдвиги в экономике. То есть в процессе бизнес-образования слушатели должны получать необходимые знания по менед­жменту инновационных проектов, маркетингу инноваций, коммерциализации знаний и т.д.

"Самое главное, нужно стремиться к сближению обра­зования и бизнеса, используя испытанные пути сотрудничества и создавая новые, - считает Шавкат Базаров. - Сейчас разрыв между бизнесом и вузами увеличивается, в этой ситуации именно бизнес-образование должно стать связующим звеном и выступает посредником между выпускниками, которым не хватает практических компетенций, и работодателями. В этом контексте основными направлениями взаимного сотрудничества вузов и бизнеса могут стать:

1. Разработка концепции «предпринимательского университета» с целью позиционирования вузов как структур внедрения знаний и инноваций в хозяйственную практику с помощью различных методов взаимодействия с внешней бизнес-средой.

2. Разработка механизмов и методов коммерциализации знаний и исследований (интеллектуальной собственности) через технопарки и бизнес-инкубаторы с целью формирования системы выхода на рынок и расширения спроса на инновации и научные исследования.

3. Усиление взаимовыгодного сотрудничества вузов с производством и создание условий для прохождения производственной и преддипломной практики и подготовки студентов/выпускников к профессиональной деятельности у заинтересованных потенциальных работодателей и многое другое.

Реализация перспективных направлений развития системы бизнес-образования и формирование нового поколения бизнес-образованных граждан станет реальным локомотивом инвестиционной модели роста Таджикистана в рамках реализации Национальной стратегии развития на период до 2030 года".

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