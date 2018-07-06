60 лет назад Принц Карим Ага Хан стал 49-м наследственным имамом (духовным лидером) мусульман шиитов-исмаилитов. Празднование "алмазного юбилея" Имамата Его Высочества Ага Хана началось 11 июля 2017 года и завершится 11 июля 2018 года в Португалии.

В течение года Его Высочество принял приглашения от глав различных государств посетить с официальными визитами страны, имеющие давние и тесные отношения с Имаматом. На этой неделе лидер общины Исмаилитов прибывает в Португалию, чтобы отпраздновать завершение своего «Алмазного Юбилея».

Более 40 000 исмаилитов с 5-по 12 июля соберутся в Лиссабоне, чтобы отпраздновать 60-летнее руководство Ага Ханом общиной Исмаилитов в мире.

Праздничная неделя станет кульминацией Алмазного Юбилея Его Высочества Ага Хана.

В Лиссабоне в эти дни пройдут:

«Международный фестиваль искусств» - финал национальных фестивалей юбилейных искусств, которые прошли во всем мире, в том числе «Шоу талантов», «Международный кинофестиваль» и «Международная художественная галерея».

Также состоятся два юбилейных концерта, в которых примут участие известные артисты, в том числе Рахат Фатех Али Хан, Салим Сулейман, Нобовар Чаноров, Хеб Халид и Вишал-Шехар и две выставки – «Лучи света» и «Этика в действии», которые направлены на то, чтобы узнать больше о работе и достижениях Его Высочества Ага Хана за последние 60 лет.