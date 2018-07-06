Мы прошлись по ювелирным салонам столицы и поспрашивали о предпочтениях наших соотечественниц в ювелирных украшениях, а заодно посмотрели, как устроен ювелирный бизнес в стране.

При относительно небольшом потребительском рынке Душанбе, на нем представлено целых два ювелирных дома и с десяток ювелирных салонов разного калибра. Многие из них стабильно работают по многу лет, «новичков» в этом деле встретишь редко. И если открылся новый ювелирный салон, вероятнее всего, это произошел ребрендинг прежнего заведения или открылась вторая точка у крупного игрока.

В крупных ювелирных домах и салонах в основном представлена продукция известных брендов Италии, а также турецкие украшения и работы местных ювелиров. В ювелирных салонах среднего звена можно также найти ювелирные украшения из России и Китая, но львиная доля ювелирки в основном привезена из Турции. Даже та, которая выдается за итальянское золото.

- Чтобы убедиться в том, что вы покупаете именно итальянское золото, смело требуйте сертификаты и гарантийный талон на изделие, - советует продавец-консультант ювелирного дома «Акика» Гульноза Зарифбекова.

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Больше золота, еще больше

Если говорить о предпочтениях таджикских женщин, то наибольшим спросом пользуются массивные комплекты и украшения без камней - чтобы было больше золота. По словам продавцов-консультантов душанбинских ювелирных салонов, кто-то покупает такие золотые украшения в качестве капитала, а кто-то - чтобы показать свой статус или похвастаться своим достатком.

В последнее время наблюдается тенденция к повышению спроса на национальные украшения современного дизайна. Также особым спросом пользуются изделия не столько простых, канонических форм, сколько романтические, сложного дизайна, в виде бабочек, цветочков и др.

Но это зависит еще и от того, кто покупает украшение. В большинстве своем мужчины, выбирая подарок, покупают более изящные и нежные ювелирные изделия, сами же женщины чаще приобретают для себя более массивные золотые украшения, чтобы бросались в глаза.

- Мужчинам очень сложно угадать с подарком женщине, - говорит администратор ювелирного салона «Точи заррин» Рухшона Завкибекова. – Чаще они находятся в растерянности, глядя на все многообразие представленных украшений. Бывает, что угадывают с выбором, а бывает, что нет - к нам частенько обращаются девушки с просьбой произвести обмен подарка. Мы соглашаемся.

По словам Рухшоны, продажи возрастают не только в такие праздники, как День матери, или Международный женский день, День святого Валентина и Новый год, на которые принято дарить подарки своим женщинам, но также и к празднованию Ид аль-Фитр и даже на День независимости Таджикистана.

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Лучшие друзья таджикских девушек не бриллианты

Бриллианты в Таджикистане покупают не так часто, всего около 10% от общего потока покупателей могут себе позволить такую роскошь. Среди них и иностранцы, которым выгоднее приобрести бриллианты в Душанбе, нежели у себя в стране, поскольку некоторые из наших ювелирных салонов являются официальными представителями итальянских брендов, производящих бриллианты, а значит, цена на них устанавливается без дополнительных наценок.

Чаще всего наши соотечественники приобретают украшения с фианитами, горным хрусталем и топазами, поскольку эти камни недорогие и универсальные - сочетаются как с европейскими нарядами, так и с национальными.

Стоит отметить, что на таджикский ювелирный рынок практически не завозятся украшения с натуральными драгоценными камнями. В основном вся представленная продукция выполнена из искусственно выращенных камней, которые, к слову, по внешним параметрам практически не уступают натуральным. Правда, называть такие украшения драгоценностями будет неправильно. Зато этот бюджетный вариант дает возможность приобрести ювелирные изделия по доступной цене.

Ручная работа местных ювелиров практически за бесценок

Работы местных мастеров из года в год пользуются все большей популярностью. К нашему большому удивлению, золотые украшения таджикских ювелиров, представленные в ювелирных салонах Душанбе, несмотря на то что являются эксклюзивными и ручной работы, стоят наравне с импортируемыми фабричными изделиями или даже дешевле.

Как нам объяснили сотрудники ювелирных магазинов, цена устанавливается исходя из веса золотого изделия, но почему-то ручной труд и эксклюзивность товара в расчет при ценообразовании не берутся.

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Но от расходов на транспортировку и растаможу импортируемого товара бизнесменам никуда не деться, поэтому цены на сегодня таковы: изделие из итальянского золота в среднем стоит от 350 сомони за грамм, а украшение, выполненное из таджикского золота, - 300 сомони за 1 грамм.

По словам одного из местных ювелиров, ручная работа отнимает много времени и сил. Бывает так, что за месяц ювелир может создать несколько украшений, а бывает, что ни одного.

- Конечно, было бы хорошо, будь у нас хотя бы небольшой завод по промышленному производству украшений. Тогда я мог бы создать украшение своими руками, а затем машины могли бы его размножить. Но, увы, пока в Таджикистане этого нет, а у самих мастеров таких средств тоже не найдется. К примеру, я работаю в ювелирном деле около десяти лет, но у меня до сих пор нет даже всех инструментов, необходимых для работы. Они дорогие, и я приобретаю их постепенно, - говорит он.

По данным источника из Министерства промышленности, для того чтобы производить ювелирные украшения в промышленном масштабе, необходим рынок сбыта, хорошее финансовое подкрепление и поддержка предпринимателей, а в Таджикистане рынок небольшой, конкуренция сильная, а финансирования практически нет.

- При тех условиях, на которых банки выдают кредиты, предпринимателям практически невозможно выпустить товар, быстро его окупить, вернуть кредит в срок, да еще и так, чтобы производство не страдало, - отмечает он. - Поэтому и работаем по старинке, кустарным методом, и нет в Таджикистане ювелирного производства в промышленном масштабе.

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