Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев раскритиковал работу чиновников Союза молодежи (СМУ), обвинив в неспособности обеспечить молодых людей работой, и призвал хокимов (руководителей районов, городов и областей) общаться с нетрудоустроенной молодежью как со своими детьми.

Как сообщает ИА Фергана, президент Узбекистана считает, что в этой сфере не хватает адресной и системной работы, а организуемые СМУ мероприятия неглубоки и отличаются излишней помпезностью. «Хокимы и руководители секторов (то есть уровней "махалля — район (город) — область — республика". — Прим. «Ферганы») должны лично встречаться с каждым из неорганизованной, нетрудоустроенной молодежи, общаться с ним, словно со своим сыном, изучить проблемы, быть ему сподвижником и, прежде всего, предпринять меры для обеспечения его трудоустройства», — сказал глава государства на совещании 4 июля.

Он призвал внедрить новую систему обеспечения занятости молодежи, которая описана в недавно принятой госпрограмме "Молодежь - наше будущее", и подчеркнул, что безработица среди молодежи становится источником преступности. Президент привел такую статистику: из 17,5 тысячи преступлений, совершенных за полугодие, почти 31% пришелся на долю молодежи. 11 тысяч из 22 тысяч преступников — представители молодежи.

Этот показатель остается высоким в Андижанской, Бухарской, Самаркандской, Ферганской областях и Ташкенте. В Кашкадарьинской области 70% молодых людей, совершивших преступления, до этого не учились и не работали. В Андижанской области таких 57%, в Сурхандарьинской— 43%, в Джизакской— 42%. С начала года различные преступления совершил 371 ученик школ и колледжей, резко выросло число таких преступлений в Сырдарьинской, Джизакской, Наманганской и Самаркандской областях. В Хорезмской, Андижанской, Наманганской, Кашкадарьинской и Ташкентской областях несовершеннолетними были совершены убийства.

Президент поручил СМУ и ряду министерств и ведомств разработать меры по сокращению уровня преступности и безработицы среди молодежи, а также решить проблему ранних браков и родов среди несовершеннолетних девушек. Последними должны заняться Комитет женщин, Научно-практический исследовательский центр «Оила» («Семья») и другие структуры.