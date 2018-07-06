Компания «МегаФон Таджикистан» выступила партнером спортивно-туристической экспедиции, в ходе которой 11 альпинистов совершают восхождение на пик Карла Маркса. В пути покорители самой высокой вершины Южного Памира будут пользоваться надежной связью оператора.

Восхождение на гору высотой 6 723 метра приурочено к Году развития туризма и национальных искусств, объявленному Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Даже в отдаленных районах участники экспедиции, как и другие туристы, приезжающие на Памир из других регионов республики и из-за рубежа, будут оставаться на связи: мощная инфраструктура, построенная компанией «МегаФон Таджикистан», охватывает большинство населенных пунктов и основные трассы Горно-Бадахшанской автономной области.

Маршрут экспедиции включает не только горы и ледники: альпинисты знакомятся с памятниками истории и архитектуры, в число которых входят крепости Ямчун и Кахках, источник Биби Фатима, буддийский комплекс Вранг. Частично маршрут совпадает с тем, который предстоит пройти в конце июля участникам проекта «DIGITAL SILK ROAD» компании «МегаФон Таджикистан».

«В ходе этой поездки журналисты и блогеры пройдут увлекательный квест, используя нашу связь. Однако сейчас альпинисты тестируют ее в куда более экстремальных условиях и на гораздо больших высотах. Информация, которую мы получим от них, позволит спланировать дальнейшие работы по развитию сети, чтобы на всех популярных туристических маршрутах связь «МегаФона» была самой надежной», – комментирует Исполнительный директор компании «МегаФон Таджикистан» Анатолий ИЗЮМНИКОВ.

В настоящее время связь оператора доступна даже высоко в горах Горного Бадахшана. Самая высокая базовая станция, получившая название «Крыша мира», расположена в селении Аличур в 3 850 метрах над уровнем моря. В ряде районов Памира представлена только связь «МегаФон Таджикистан».