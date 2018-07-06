Эксперты уверены, что решение правительства регулировать цены приведет только к ухудшению ситуации, вплоть до исчезновения с прилавков качественных продуктов питания.

Напомним, вчера правительство Таджикистана подписало постановление о перечне социально значимых товаров и продукции, цены на которые подлежат государственному регулированию.

Документом поручается утвердить прилагаемый список товаров, цены на них, а контроль за его исполнением возложить на Антимонопольную службу.

Всего в этот список вошли 16 товаров. Какие именно, читайте здесь.

Что думают специалисты?

Они считают, что регулировать цены будет крайне сложно.

- В советское время государство могло себе позволить устанавливать фиксированные цены на ту или иную продукцию, потому что само занималось производством, поставкой и реализацией этой продукции. В настоящее время все перечисленные в постановлении товары и продукты поставляются на рынки и реализуются частниками, и они будут устанавливать цены исходя из своих расходов. При этом большинство товаров импортируются из других стран, - сказал «АП» экономический обозреватель на условиях анонимности.

При этом, отметил он, нужно будет составлять отдельные ценники для каждого региона, хотя бы потому, что себестоимость товара из-за стоимости доставки в различные точки страны отличается.

Он добавил, что фиксированные цены в условиях рыночной экономики можно установить только на ту продукцию и те услуги, которые находятся под естественной монополией. К примеру, тарифы на электроэнергию, цены на воду и так далее.

- Если государство все же обязует бизнесменов устанавливать фиксируемые цены, это неминуемо отразится на доступности и качестве продукции, - заключил специалист.

Экономист Амриддин Алиев утверждает, что введением госрегулирования цен государство будет субсидировать население за счет предпринимателей или же население будет по принудительно «сниженно-регулируемым» ценам покупать пожелтевшее мясо старых дойных коров. Так как с продаж уйдет в тень то же мясо хорошего качества.

Эксперт уверен, что данный шаг можно назвать «уверенно возвращаемся в СССР» и через пару лет, возможно, введут талоны на списочные продукты.

- Или цены на такие продукты установят потолочные, такие, что население перестанет их потреблять, и всего будет на прилавках в изобилии, - говорит он.

По его мнению, инициатива властей не позволит полноценно регулировать потоки этих продуктов, «потому что государство не в состоянии взять на себя ответственность за обеспечение этими продуктами».

- Я считаю, что это больше популистское решение. Ведь если бы государство пеклось о народе, по-хорошему, оно бы не поднимало акцизы на воду и ГСМ, - заключил Алиев.

Экономист Нурали Саидов отмечает, что ожидал от правительства законодательный акт, позволяющий регулировать стоимость сжиженного газа.

- Антимонопольная служба недавно в условиях существенного подорожания сжиженного газа заявила, что не имеет права вмешиваться в ценообразование, так как на данном рынке не существует доминирующих субъектов. Правительству нужно было как раз принять постановление, которое бы позволило Службе регулировать цены на этот вид топлива, так как ценообразование на все товары первой необходимости напрямую зависит от его стоимости, ведь газом пользуется более 60% автотранспорта республики, - говорит Саидов.

От регулировки цен на продукты первой необходимости в условиях рыночной экономики специалист не ждет ничего хорошего.

- Опять столкнемся с дефицитом продукции, так как многие поставщики откажутся от этого бизнеса, если он не будет приносить им желаемую выгоду. А та продукция, которую получим, будет качеством ниже, - добавил он.

Asia-Plus, архивное фото

Ждем дефицита

На странице «Экономические новости Таджикистана» в социальной сети «Фейсбук» новость о решении правительства также вызвала большой резонанс.

Администратор группы Алмаз Сайфитдинов:

- Плохая новость. Если на рынке спрос превышает предложение и государство начинает регулировать цены на товары первой необходимости, то стоит ожидать несколько неприятных моментов. Во-первых, качественная продукция просто может исчезнуть с прилавка; во-вторых, появится дефицит, так как производителям будет невыгодно продавать по заранее установленным и, как правило, заниженным государством ценам. В-третьих, появится понятие чёрного рынка на эти виды продукции; как результат, государство пойдёт на репрессивные меры, усиление роли прокуратуры, милиции, налоговой.

Второй вариант - определённый круг приближённых лиц хочет вытеснить с рынка всех игроков и создать монополию. Что, в свою очередь, наоборот, приведёт к повышению цен.

Третий вариант: у нас ситуация настолько критическая со снабжением этими видами товаров, что государство пытается подобными мерами временно удержать социальную стабильность, но в среднесрочной перспективе это ведёт только к ухудшению ситуации.

Важный момент - Таджикистан почти на 70% зависит от импорта продовольственных товаров. Для этого нужна валюта.

Зафар Сайфиддинов:

- Если государство хочет помочь, то оно должно параллельно частникам продавать эти товары по льготным ценам, доступно и качественно. Иначе появится черный рынок, и будем покупать хорошие товары из-под полы и задорого.

Михаил Петрушков:

- Лучше бы ввели государственное регулирование цен на энергоносители. И все было бы в ажуре… Итог этой инициативы - рост цены на товары, продаваемые так сказать в "серую" и в "черную" на фоне дефицита и снижение качества товаров, включенных в список.

Нуриддин Ишонкулов:

- Самое время контролировать цены на мясо... (немножко знаю специфику этого рынка и с уверенностью могу сказать, что нет, так дела не делаются).

Зачастую, продавцы мясо покупают у мясников и ставят свою наценку. Обычно, когда цена на рынке начинает регулироваться государством, мясники просто не готовы предоставлять товар продавцам по низкой цене. Чтобы мясники были готовы поставлять по низкой цене, необходимо, чтобы на овечьем/коровьем рынке цены были низкие. В таких случаях продавцы скота не могут продать скот за желаемую цену, поэтому вовсе перестают его продавать, отложив планы о продаже на другой сезон. Тем более сейчас лето, уже есть несколько посевов травы, поэтому скот держать не проблема.

Итог: продавцы будут покупать у мясников за реальную рыночную цену и реализовывать через рестораны (у которых нет иных вариантов) или из-под прилавка. Начнутся штрафы и т.д., имеет место момент с увеличением коррупционных ходов, чтобы платить поменьше, а не реальный штраф, который весомо бьёт по карману. В среднесрочной перспективе цена будет ниже существующей, но выше установленной. Удастся снизить немножко цену, но процесс будет болезненным, как для продавцов и мясников, так и для покупателей (из-за дефицита).

Фируз Султонов:

- Ничто, кроме развития экономики, не в силах помочь в вопросе стоимости товаров и покупательной способности населения… Имея в виду недавнее повышение цен на горючее и вероятное повышение цен на акцизные товары, можно предположить, что качество жизни ухудшится.

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