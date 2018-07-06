В рамках мини-проекта в честь Международного десятилетия действий "Вода для устойчивого развития, 2018 – 2028" мы съездили на самые крупные гидроэлектростанции страны и подготовили для вас красочные фотоленты.

Сегодня мы расскажем о самых старейших гидроэлектростанциях Таджикистана - каскаде Варзобских ГЭС, который состоит из трёх малых гидроэлектростанций на реке Варзоб. Помимо выработки электроэнергии, станции обеспечивают водоснабжение Варзобского района и даже, частично, города Душанбе.

Самой первой была построена Варзобская ГЭС-1: это верхняя ступень каскада, она обеспечивает забор воды и её очистку от наносов в интересах всего каскада. Ее начали строить в 1931 году, а первый гидроагрегат был пущен в 1936 году, полностью сооружение ГЭС было завершено в 1938 году. Мощность Варзобской ГЭС-1 увеличена до 9,4 МВт: совсем недавно гидроузел был модернизирован на средства и при помощи специалистов из Индии, которая выделила на эти цели грант в размере $17 миллионов.

Открытое распределительное устройство ГЭС-1 Фото Нозима Каландарова 1 /6

Варзобскую ГЭС-2 начали строить во время Великой Отечественной войны в 1943 году: ее первый агрегат был пущен в строй в 1949 году, в том же году сооружение ГЭС было завершено. Мощность этой ГЭС — 14,4 МВт, среднегодовая выработка — 93 млн. кВтч. Оборудование ГЭС устарело и сейчас зедсь идет реконструкция.

Ремонтные работы агрегатов на ГЭС-2 Фото Нозима Каландарова 1 /7

В самой нижней ступени каскада расположена Варзобская ГЭС-3, которая заработала в 1952 году: среднегодовая выработка на гидростанции 23 млн. кВтч.

О самой легендарной ГЭС – Нурекской - мы писали здесь, о Байпазинской ГЭС - второй по мощности гидроэлектростанции в Таджикистане, можно посмотреть фотоленту тут, и узнать о модернизации Сарбандской (экс-Головной) гидростанции можно здесь.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus