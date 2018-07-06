Жертвами аномальной жары в канадской провинции Квебек стали уже 19 человек, причем 12 из них умерли в Монреале, передает телеканал CTV, на который ссылаются российские СМИ.

По прогнозам синоптиков, в четверг, 5 июля, температура воздуха в этом крупнейшем в провинции городе будет около +40°С, а холодный фронт придет в Квебек только в пятницу.

Аномально жаркая погода установилась на востоке Канады еще на прошлой неделе, столбики термометров не опускаются ниже +30°С. Больше всех от жары и духоты страдают пожилые люди, дети и страдающие хроническими заболеваниями. Также в зоне риска находятся граждане, которым приходится проводить много времени в помещениях без кондиционеров.

Представитель мэрии Монреаля по здравоохранению Милен Дрюонпризвала горожан отнестись к сложившейся обстановке максимально серьезно. Она напомнила, что в последний раз такой зной в городе надолго устанавливался летом 2010 года, и тогда из-за погоды погибли 106 человек.

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