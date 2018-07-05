Только за один прошедший месяц в столице произошло пять серьезных пожаров, причиной которых в основном стали неисправность электропроводки и несоблюдение пожарной безопасности.

Эксперты считают: наши пожарные действуют профессионально, но вот с профилактикой пожаров – большие проблемы.

За последний месяц в Душанбе произошло 5 больших пожаров. 2 июня произошел сильный пожар на рынке «Султони Кабир». Другой случился 6 июня в турецком кафе «Мерве». 11 июня вечером был зафиксирован пожар в частном секторе по ул. Дарвоз, вблизи мясокомбината. Огонь охватил пять жилых домов. Еще один пожар произошел 24 июня в шашлычной «Рохат». 28 июня загорелся ресторан «Шукрона». Причиной пожаров изначально назвали неисправность электропроводки или же несоблюдение пожарной безопасности.

Тушим самоотверженно, проверяем слабо…

За почти 90 лет существования противопожарной службы произошло множество изменений в лучшую сторону.

- В плане технической оснащенности и подготовки кадров у нас в целом проблем нет, - говорит один из работников противопожарной службы. – В службе немало опытных работников, получивших образование в этой сфере еще в советские времена. - А в 2009 году в Академии МВД была создана кафедра пожарной безопасности. Сейчас таджикские пожарные оснащены современными средствами связи «Кенвуд» и «Моторола», закуплено более 70 единиц противопожарных машин и более 50 служебных автомобилей для оперативной работы.

- Основными задачами противопожарной службы в области пожарной безопасности являются предупреждение пожаров и тушение пожаров, - говорит другой специалист. - И если в тушении пожаров наши пожарные проявляют мужество и самоотверженность, показывая при этом хорошие навыки, то в части организации предупреждения пожаров остается много вопросов. Тут есть претензии к нашим пожарным инспекторам, которые регулярно проводят рейды по объектам. Они обязаны пресекать все нарушения техники безопасности, добиваться устранения недостатков со стороны владельцев объектов и таким образом минимизировать угрозу пожаров. Но достаточно пройтись по любым торговым точкам, рынкам, кафе, ресторанам, и можно найти массу нарушений пожарной безопасности. И они не устраняются месяцами.

В 2017 году в республике было зарегистрировано 1508 случаев пожара, в результате чего погибло 28 человек, из них 11 несовершеннолетних. Нанесенный ущерб составил около 10 миллионов сомони. Было спасено от пожаров имущество граждан на сумму более 300 миллионов сомони.

Экономим на копейки, горим на тысячи

- От беды не застрахован никто, и от пожаров в том числе. Однако многие пожары можно было бы предотвратить, если бы хозяева объектов устанавливали электропровода, щиты, рубильники и автоматы согласно требуемым нормам, - считает специалист - электрик Алан Мамиев.

По его словам, в большинстве случаев владельцы торговых точек пытаются сэкономить на системе пожарного оповещения, дополнительных автоматах, камерах наблюдения, при этом не осознавая, что, экономя на копейки, могут затем прогореть на тысячи.

- Прежде чем приступить к электромонтажу, мы, например, интересуемся не только тем, куда провести провода и где установить розетки, а и тем, что установят на этом месте, - говорит Мамиев. - Если это большая электроплита, провода должны быть под нее, более мощные, например 16 мм и выше. Для каждой такой плиты мы проводим отдельную проводку, подальше от огнеопасных предметов, устанавливаем предохранительные автоматы на случай замыкания. Ни в коем случае не рекомендуем заказчикам устанавливать самодельные электроприборы. Мне, как электрику, недостатки в электромонтаже бросаются в глаза чуть ли не каждый день, а почему их не видят пожарные инспекторы? Тут два ответа: или они не разбираются в этих особенностях, или же, получая «долю», стараются их не замечать.

Пожарку пора передать КЧС

По словам экспертов, чтобы как-то изменить ситуацию с предупреждением пожаров, нужно проводить реформу в системе службы.

- Хорошая структура всегда находится в движении, обновлении, - считает ответственный сотрудник Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне. - Время не стоит на месте, меняются общество, инфраструктура, технологии. И любая отрасль должна идти в ногу со временем, перенять все полезное-новое, отказаться от устаревшего подхода к делу. Иначе можно закостенеть. Думаю, так же и в пожарной службе. Сейчас эта структура технически оснащена на хорошем уровне, однако перемены нужны. Нужна работа с кадрами. Выражение «незаменимых нет», думаю, придумали бездари. На каждое место нужно ставить достойных. Инспектора противопожарной службы ходят на проверки чуть ли не каждый день. И если даже после их неоднократных визитов в торговые точки, на другие объекты происходят пожары, причина которых в основном – несоблюдение правил пожарной безопасности, возникает вопрос: что и как они проверяют? И нет ли в причинах происходящих пожаров коррупционной составляющей?

Также, по мнению эксперта, в рамках реформы пожарной службы было бы целесообразно передать ее в ведение Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне.

- Подобная практика успешно применяется во многих странах. По сути, эти структуры выполняют одну и ту же функцию и в случае необходимости могли бы большими силами, более оперативно и организованно действовать в зонах бедствий, в том числе и при пожарах, - считает специалист. - При объединении пожарных и спасателей в единое ведомство при тушении крупных и сложных пожаров будут привлекаться работники поисково-спасательных формирований, другие структурные подразделения КЧС, а при ликвидации крупных аварий - пожарные с учетом их технической оснащенности и навыков. Это решение помогло бы правительству сэкономить и значительную часть бюджетных средств.

МЕЖДУ ТЕМ

Как у них?

В ноябре 2001 года Государственная противопожарная служба России объединилась с Министерством по чрезвычайным ситуациям. Что это дало?

Среди первоочередных изменений стало увеличение денежного довольствия личного состава ГПС. При этом тут же началась работа по наращиванию материально-технической базы пожарных подразделений.

Благодаря тому, что пожарная служба объединилась с МЧС, сегодня нередко на вызовы вместе с пожарными подразделениями выезжают аварийно-спасательные формирования, что позволяет в кратчайшие сроки и максимально эффективно ликвидировать последствия чрезвычайных ситуаций.

В результате объединения пожарной службы с КЧС ежегодно снижается и количество пожаров в России. Так, в 2015 году было зарегистрировано 145 686 пожаров, что на 42,8% меньше, чем в 2001-м.

Сегодня на пожарах гибнет меньше людей. Так, в 2015 году количество погибших составило 9405 человек, что на 51,2% меньше, чем в 2003-м. Среднее время прибытия первого пожарного подразделения в 2001 году составляло 11,22 минуты, в 2015-м – всего 8,2 минуты. Среднее время тушения пожара сократилось с 48,56 минуты в 2001 году до 16,36 минуты в 2015-м.

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