Она могла бы стать единой визой для всех стран Центральной Азии. В Год туризма эта инициатива от республики еще может быть осуществлена.

Объявление 2018 года Годом туризма (и народных ремесел) актуализирует усилия по созданию первичных инфраструктурных проектов в данной отрасли и решение концептуальных вопросов, обеспечивающих ее долгосрочное устойчивое развитие.

К этим концептуальным вопросам относится создание комплексных благоприятных условий по пребыванию зарубежного туриста (развитая сеть доступных авиаперевозок (лоукостеров), современные банковские услуги, современные отели не только в центре, но и в отдаленных местах страны и многое другое). Сюда также относится: привлечение в страну ряда ведущих мировых или региональных туристических компаний, способных внедрить мировые стандарты; организация новых туристических направлений и маршрутов; обслуживание туристов в отелях и пунктах общественного питания и многое другое.

На мой взгляд, в данном направлении особняком стоит одна задача, решение которой позволит нашей стране достойно войти в региональный рынок обслуживания туристов.

Нам нужна виза. Общая для всех стран ЦА

Беспрецедентное сближение между Узбекистаном и Таджикистаном, начавшееся с известного визита президента страны Эмомали Рахмона в исторический город Самарканд (сентябрь 2016 г.) и завершившееся госвизитом президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Душанбе (март 2018 г.), дает нам основания анализировать дальнейшие пути его укрепления. Встреча глав государств Центральной Азии во второй половине марта также наметила потенциал и возможность дальнейшей кооперации и интеграции этого самого молодого региона мира.

Стремительное расширение многопланового сотрудничества между странами Центральной Азии актуализирует вопрос его дальнейшего укрепления. В данном направлении, на мой взгляд, востребованным является изучение вопроса о внедрении «шелковой визы» между странами ЦА. «Шелковая виза» здесь выступает аналогом шенгенской визы.

Нам тоже пора отменить все визы между странами Центральной Азии (имеется в виду с Туркменистаном) и внедрить единую многофункциональную региональную визу для иностранных граждан. Можно внедрять ее поэтапно, первоначально среди следующих категорий людей:

- зарубежных туристов, посещающих страны Центральной Азии, которые получат возможность посетить не одну, а сразу две, три и более стран региона;

- представителей транснациональных компаний, ведущих свой бизнес в одной из этих стран или в двух и более странах, чтобы создать им более комфортную среду ведения бизнеса;

- зарубежных исследователей и образовательных центров мира, ведущих свое исследование или образовательную деятельность в Центральной Азии.

Успешная реализация данных пилотных мер по внедрению многофункциональной визы делает возможным, с одной стороны, ее распространение на другие категории людей, с другой - увеличение числа стран, решивших присоединиться к ШОС, и расширение этой организации.

Центральный караван-сарай

Общая география и история Центральной Азии и ее народов, а также отсутствие выхода к морю и общая инфраструктура энергетики, транспорта и водных ресурсов, которую они унаследовали от Советского Союза, делают эти пять государств необычайно зависимыми друг от друга. Порой самая минимальная каждодневная координация по трансграничным нефте- и газопроводам, передаче электроэнергии и распределению водных ресурсов является реальной и практической необходимостью. Поэтому снятие ненужных барьеров, куда мы относим наличие визового режима, и сжатые сроки регистрации позволят нашим странам, относящимся к развивающимся странам мира, приобрести более устойчивую экономику.

На мой взгляд, внедрение «шелковой визы» между странами Центральной Азии может выступить одним из вариантов данных дополнительных государственных услуг в межгосударственном масштабе. Этот тип межгосударственной визы - первоначально между двумя или тремя странами региона - может эффективно содействовать практической реализации регионального сотрудничества. Широкое повсеместное внедрение данного вида многофункциональной визы также выступит мощным толчком для превращения самого молодого региона мира в новый центр мирового туризма и гостеприимства.

У нас еще есть время в Год туризма начать переговоры с соседями по изучению вопроса повсеместного внедрения «шелковой визы», создания нового мирового бренда современного Таджикистана. Например: «Таджикистан - центральный караван-сарай Великого шелкового пути» и «Душанбе - удобный перекресток Евразии».

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