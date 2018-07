Tajik state-run cocoon-breeding enterprise, Pillai Tojik Limited Liability Company, will be put on auction. The government wants 5 million somoni for the enterprise whose debts amount to some 16 million somoni.

