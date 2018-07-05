Приказом министра внутренних дел Таджикистана объявлены выговоры сотруднику дежурной части ОМВД республики по столичному району Исмоили Сомони капитану милиции М. Одинаеву и оперативному сотруднику уголовного розыска вышеназванного отдела майору М. Асоеву.

Оба сотрудника милиции получили наказание за то, что оперативно не среагировали на сообщение о драке, сообщает пресс-служба МВД Таджикистана.

По данным пресс-службы правоохранительного ведомства, душанбинец Джамшед Олимов 18 июня разместил в социальной сети пост о том, что не верит в эффективную деятельность телефона доверия МВД – 221 21 21. Он написал, что стал свидетелем драки. Увидев, как несколько молодых людей избивают и оскорбляют некоего мужчину, он решил сообщить об этом факте по телефону доверия в МВД.

«Однако дежуривший на тот момент капитан Одинаев, вместо того, чтобы отправить на место совершения преступления оперативную группу, направил туда майора Асоева. Тот, в свою очередь, прибыл с опозданием на место происшествия», - сообщила пресс-служба МВД Таджикистана.

Джамшед Олимов в своем посте обратился к министру внутренних дел РТ Рамазону Рахимзода с просьбой обратить внимание на работу сотрудников возглавляемого им ведомства, которые, по его словам, попросту не стали реагировать на его обращения о совершении противоправного действия в центре столицы.

Недавно "АП" провела опрос на сайте news.tj, где мы спросили: «Будете ли вы сообщать в ГАИ о случаях правонарушений со стороны участников дорожного движения?». 56% из почти тысячи проголосовавших ответили, что «никакого толка от таких сообщений не будет», а 27% из них и вовсе отметили: «Ни за что, я с ГАИ не сотрудничаю».

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