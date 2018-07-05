Правительство Таджикистана одобрило приватизацию компании «Пиллаи точик» («Таджикский кокон»), которая последние три года подводила итоги деятельности с убытками.

Индивидуальный проект приватизации пакета акций ООО «Пиллаи Точик» утвержден постановлением правительства РТ.

Приватизация компании осуществляется посредством проведения международного тендера, для участия в котором нужно будет внести 200 тысяч долларов США.

Первоначальная стоимость более 42,5 тыс. акций общества, приватизируемых в соответствии с проектом, устанавливается в сумме 4,911,000 сомони.

Общество было образовано в декабре 2013 года в результате преобразования ГУП «Пилла» министерства промышленности и новых технологий РТ с уставным капиталом в размере 4,254,000 сомони. Его учредителем является Государственный комитет по инвестициям и управлению государственным имуществом РТ.

В ее составе в городах и районах республики функционируют 39 дочерних акционерных обществ.

Активы компании составляют 8,636,176 сомони, а общая кредиторская задолженность общества равняется 15,748,760 сомони.

В частности, компания задолжала по заработной плате 482,663 сомони, долг перед Минфином составляет 373,285 сомони, задолженность по налогам - 5,993,800 сомони, долг перед Национальным банком Таджикистана - 8,500 сомони, долги перед поставщиками и подрядчиками - 2,596,529 сомони и долги перед другими хозяйствующими субъектами - 6,293,983 сомони.

Общая дебиторская задолженность общества составляет 3,636,080 сомони.

Степень износа основных средств общества составляет 68 процентов.

В состав имущества общества входят административные и вспомогательные здания, склады, сооружения и имущество дочерних обществ в городах и районах республики.

Общее число работников компании составляет 395 человек, число временных (сезонных) работников составляет 572 человека.

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