Безвизовый режим на срок не более пяти суток вводится с 15 июля в Узбекистане для граждан 101 страны, следующих транзитом через республику.

Соответствующее постановление президента Шавката Мирзиёева обнародовано в местных СМИ.

«Установить с 15 июля порядок безвизового въезда, временного пребывания и выезда из Узбекистана через пункты пропуска иностранных граждан, следующих транзитом через территорию Узбекистана, в международных аэропортах страны на срок не более пяти суток», — указывается в тексте постановления, передает Kun.uz

Документом утвержден список из 101 страны, для граждан которых вводится безвизовый режим временного пребывания. В частности, в него вошли Австралия, Великобритания, Германия, ОАЭ, Саудовская Аравия, США, Франция, Швейцария и др.

В соответствии с постановлением, для безвизового въезда необходимо также предъявить авиабилет в третью страну, а перевозчик должен своевременно предоставить пограничному ведомству Узбекистана предварительную информацию о пассажирах.

Этим же постановлением с 15 июля устанавливается система оформления и выдачи электронных въездных виз в Узбекистане (e-visa.uz) и отменяется обязательное обращение иностранных граждан в дипломатические представительства и консульские учреждения Узбекистана за рубежом.

Напомним, с середины марта текущего года граждане Таджикистана и Узбекистана могут посещать два государства без оформления визы сроком на 30 суток.

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