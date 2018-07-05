В результате пожара и взрыва на АЗС, расположенной вдоль автомобильной трассы Худжанд-Канибадам, пострадали два человека.

АЗС находится напротив джамоата Хистеварз Бободжонгафуровского района, вблизи кыргызского села Жаштык Лейлекского района Кыргызстана.

Пожар произошел примерно в 20:31 4 июля, сообщил «АП» источник в администрации Бободжонгафуровского района.

По предварительным данным, пожар возник от взрыва в автомобиле, в котором транспортируют сжижженный газ.

Огнем полностью уничтожена АЗС и здания, которые примыкают к ней. АЗС принадлежала гражданину Кыргызстана.

В тушении огня были задействованы 1 машина противопожарной службы Кыргызстана и 3 машины пожарников Таджикистана, сотрудники правоохранительных органов двух стран, таджикские и кыргызские бригады скорой помощи.

Среди пострадавших гражданин Таджикистана. На карете скорой помощи его госпитализировали в больницу Бободжонгафуровского района. Как передает агентство Turmush, водитель машины по перевозке газа, 1963 года рождения, был доставлен в Кулундинский центр общеврачебной практики. После осмотра врачи поставили ему диагноз – термический ожог лица и кистей обеих рук 3 степени.

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