Сотрудниками милиции Душанбе по фактам ряда разбойных нападений и грабежей задержаны трое молодых граждан, сообщает пресс-центр УМВД Таджикистана по городу Душанбе.

В отношении 18-летнего жителя Душанбе Фируза Муллоева, 21-летнего жителя района Рудаки Зиёдулло Ахророва и 20-летнего жителя столицы Александра Щербинина возбуждены уголовные дела по статям 248 (грабеж) и 249 (разбой) УК Таджикистана.

Арестованные Муллоев и Ахроров по предварительному сговору совершили разбойное нападение на четырех граждан и с применением силы отобрали наличные деньги и мобильные телефоны на общую сумму 10 тыс. сомони.

Задержанный Александр Щербинин Фото УМВД РТ по Душанбе

Щербинин обвиняется в совершении грабежа двух женщин, у которых он забрал золотые изделия на общую сумму 6 тыс. 400 сомони.

По данным фактам ведется следствие.

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