АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 5 ИЮЛЯ 2018 ГОДА

На Национальном стадионе Ташкента состоится первый матч турнира Футбольной ассоциации Центральной Азии между юношами из Таджикистана и Кыргызстана.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 5 ИЮЛЯ

1946 - Открытие хлопкоочистительных заводов в поселках Уяли и Пролетарск.

2004 - В Душанбе открыт Первый микрофинансовый банк РТ. В церемонии открытия принял участие имам исмаилитов мира принц Ага Хан IV.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 5 ИЮЛЯ

1914 – Родился журналист Ноёбшо Бодурбеков.

1930 – Родился журналист Мадориф Шарифзода.

1931-1990 – Родился ученый-литературовед Абдуллоджан Гаффорзода.

1933 – Родился журналист Нусратшо Таваллоев.

1936 – Родилась доктор искусствоведения, профессор Мукаддама Ашрафи.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 5 ИЮЛЯ 2018 ГОДА

По Согдийской области – Небольшая, местами переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 3-8, временами усиление до 12-17 м/с. Температура: в долинах ночью 18-23 тепла, днем 36-41 тепла, в горах ночью 6-11 тепла, днем 23-28 тепла.

По Хатлонской области – Небольшая, местами переменная облачность, преимущественно без осадков, местами сохраняется мгла. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 21-26 тепла, днем 35-40 тепла, в предгорьях ночью 16-21 тепла, днем 28-33 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области - Переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер западный с переходом на восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 7-12 тепла, днем 25-30 тепла, по ВГБАО ночью -2+3, днем 14-19 тепла.

По районам республиканского подчинения - Переменная облачность, в долинах без осадков, в отдельных горных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с, местами сохраняется мгла. Температура: в долинах ночью 17-22 тепла, днем 33-38 тепла, в горах ночью 9-14 тепла, днем 27-32 тепла.

По городу Душанбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 17-19 тепла, днем 36-38 тепла.

По городу Худжанд - Небольшая облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 3-8, усиление до 12-17 м/с. Температура: ночью 20-22 тепла, днем 37-39 тепла.

По городу Бохтар – Небольшая облачность, без осадков, мгла. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 22-24 тепла, днем 38-40 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, небольшой дождь. Ветер западный с переходом на восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 9-11 тепла, днем 26-28 тепла.