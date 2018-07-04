«Нас не пускают к Хайрулло в СИЗО, мы видимся с ним только в зале судебного заседания», сказала «АП» мать Хайрулло Мирсаидова - Бахри Мирсаидова.

По ее словам, им лишь разрешают передавать ему продукты питания в СИЗО.

«Я так мечтаю, чтобы это быстрее закончилось, и моего сына отпустили из зала суда», - сказала она.

В Худжандском горсуде сегодня продолжилось слушание по делу руководителя команды КВН «Сборная Таджикистана», журналиста Хайрулло Мирсаидова.

Сегодня были допрошены еще трое свидетелей: двое специалистов ООО «Аудит-2015», которые проводили финансовую проверку команды КВН «Сборная Таджикистана» и сотрудник Управления Агентства по госфинконтролю и борьбе с коррупцией Согдийской области.

Бухгалтер ООО «Аудит-2015» Шухрат Лупов сообщил, что согласно 13-ти решениям председателя области о предоставлении денежных средств Мирсаидову было выделено более 1 млн. сомони.

«Но по факту на пластиковую карту Мирсаидова было перечислено 976 тысяч сомони. В ходе проверки по состоянию на 1 декабря 2017 года была обнаружена недостача на сумму 67 тысяч 401 сомони, то есть со стороны Мирсаидова не были предоставлены необходимые квитанции и документы на расход этих денег», - сказал он.

Сам Мирсаидов, отвечая по данному факту, сказал, что «были и форс-мажорные обстоятельства, когда приходилось оплачивать гонорары и гостиницы для граждан России, которые жили в Москве и участвовали в команде».

Другой представитель ООО «Аудит-2015» - специалист Хуршед Очилов, отвечая на вопрос адвоката Мирсаидова о том, какой именно аудит проводился, ответил: «Этот аудит заказной!».

Что именно он имел в виду не понятно, он перестал отвечать на вопросы адвоката, а адвокат - Бахтиёр Насруллоев попросил суд принять ходатайство согласно статье 351 (Лжесвидетельство) УК РТ о возбуждении уголовного дела в отношении Очилова.

Сотрудник Управления Агентства по госфинконтролю Мухаммадодил Кобилзода в своих свидетельских показаниях назвал другую цифру.

По его словам, недостача составляет 123 тысячи 913 сомони 32 дирама. При этом он сказал, что "перечисление денег на карту Мирсаидова - это незаконно!"

«Здесь видно халатное отношение и управления молодежи и его бухгалтера по данному вопросу», - сказал он.

Адвокат Мирсаидова - Бахтиёр Насруллоев (слева) Фото Asia-Plus

Адвокат Мирсаидова - Бахтиёр Насруллоев сообщил «АП», что «в ходе судебного слушания есть некоторые недостатки, но в целом, судебное слушание до сегодняшнего дня проходит объективно.

«Соблюдаются права подсудимого, предоставляется ему право задавать вопросы, также сторонам предоставляется такая возможность. Очень надеемся, что приговор суда тоже будет объективным!», - сказал он.

В суде объявлен перерыв – слушание продолжится завтра, 5 июля, в 15 часов.

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