Постановлением правления Центробанка Узбекистана от 28 июня внедрен новый порядок обмена валюты физическими лицами.

Теперь получить иностранную валюту наличными можно будет в банкоматах, платежных терминалах обменных пунктов, в кассах розничных операций или автоматизированных банковских пунктах, сообщает издание Norma.Uz.

Граждане Узбекистана смогут снимать средства с международных платежных карт, как в национальной валюте, так и в иностранной.

Второе важное нововведение – пункты обмена валюты на границе получили право принимать таможенные платежи и сборы.

Также в стране вводится система дистанционного обслуживания банковских счетов.

До 2013 года получить иностранную валюту в Узбекистане было очень сложно, передает ИА «Фергана». Каждый резидент имел право один раз в квартал купить в банке до $2000 наличными по коммерческому курсу – то есть почти вдвое ниже рыночного.

В 2013 году продажу наличных долларов физическим лицам прекратили – вместо этого граждане могли поменять деньги безналичным путем, перечислив их с обычной банковской карты на международную.

После прихода к власти нового президента Шавката Мирзиёева в 2016 году в Узбекистане заговорили о скорой либерализации валютной политики.

В 2017 году в стране началась валютная реформа: в сентябре резиденты получили право пользоваться услугами обменных пунктов. В январе 2018 года в Ташкенте открыли первый банкомат для обмена наличной валюты.

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