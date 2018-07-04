Выходные, а также начало следующей недели в Таджикистане, будут сухими и жаркими. Воздух прогреется до 42 градусов.

По прогнозам синоптиков, по республике установится жаркая погода с температурой воздуха на 4 – 5 градусов выше, чем сейчас. В дневные часы воздух будет прогреваться до 40-42 градусов.

По Хатлонской и Согдийской областям области воздух прогреется до 44 градусов.

Совсем немного прохладнее будет в ГБАО, где столбик термометра поднимется до 38 градусов тепла, а в горах будет +25 градусов.

В Душанбе и РРП будет ясная погода, температура поднимется днем до 42 тепла.

В связи с этим, населению рекомендуется ограничить пребывание на улице и снизить физические нагрузки в жаркое время.

При нахождении в помещении необходимо обеспечить их проветривание, приоткрыть форточки, окна, и, по возможности, дополнительно включить вентиляторы (напольные, настольные) или кондиционеры.

При выходе на улицу рекомендуется одевать легкую одежду из натуральных тканей светлой расцветки, желательно чтобы ворот одежды был не тугим, на улице обязательно пользоваться головным убором (платок, летняя шляпа, панама), солнцезащитными очками, зонтиками.

В целях профилактики обезвоживания организма рекомендуется употреблять большое количество жидкости, избегая употребления газированных напитков и жидкостей с повышенным содержанием сахара, а также энергетических и алкогольных напитков.

Поездки на личном и общественном транспорте лучше ограничить или планировать их в утреннее или вечернее время, когда жара спадает.

Настоятельно рекомендуется родителям не оставлять детей в припаркованных автомобилях.

Тем, кто отправится в эти жаркие дни к водоемам, рекомендуется быть предельно внимательным и осторожным, ни в коем случае не оставлять детей без присмотра, а также не совмещать отдых на водоемах с употреблением спиртных напитков.

В случае возникновения ЧС звоните по короткому номеру телефону «112» или 223-13-11.

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