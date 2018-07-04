Как это будет происходить, учитывая то, что большинство товаров импортируется, пока неизвестно. Архивное фото

Правительством Таджикистана подписано постановление о перечне социально значимых товаров и продукции, цены на которые подлежат государственному регулированию.

Документом поручается утвердить прилагаемый список товаров, цены на них, а контроль за его исполнением возложить на Антимонопольную службу при правительстве РТ.

Всего в этот список вошли 16 товаров, в частности:

1. Мука (1 и 2 сорта)

2. Хлебобулочные изделия (из муки 1 и 2 сорта)

3. Макаронные изделия

4. Пшеница

5. Рис

6. Картофель

7. Овощи (морковь, лук, капуста)

8. Сахар и сахарный песок

9. Растительное масло (хлопковое, подсолнечное и сливочное масла)

10. Молочная продукция (молоко, кефир, сметана, творог)

11. Чечевица, горох, гречка, фасоль, ячмень

12. Мясо (говядина, баранина, птичье мясо)

13. Куриное яйцо

14. Соль

15. Чай (черный и зелёный чай)

16. Детские принадлежности

Отметим, что ценообразование на все эти товары и продукцию до настоящего момента является свободным. Как образом будет происходить ценообразование, учитывая, что все товары практически импортируются, пока неизвестно.

Между тем, специалисты считают, что регулированием цен на указанную продукцию, как это было при Советском Союзе, будет крайне сложно.

«В Советское время государство могло себе позволить устанавливать фиксированные цены на ту или иную продукцию, потому что само занималось производством, поставкой и реализацией этой продукции. В настоящее время все перечисленные в постановлении товары и продукции поставляются на рынки и реализуются частниками, и они будут устанавливать цены исходя из своих расходов. При этом большинство товаров импортируются из других стран», - сказал «АП» экономический обозреватель на условиях анонимности.

При этом, отметил он, нужно будет составлять отдельные ценники для каждого региона, хотя бы потому что себестоимость доставки товара в различные точки страны отличаются.

Он добавил, что фиксированные цены в условиях рыночной экономики можно установить только на ту продукцию и те услуги, которые находятся под естественной монополией. К примеру, тарифы на электроэнергию, цены на воду и так далее.

«Если государство все же обязует бизнесменов устанавливать фиксируемые цены, это неминуемо отразится на доступности и качестве продукции», - заключил специалист.

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