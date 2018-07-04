Первый салон по продаже узбекских автомобилей был открыт на улице Кахорова в Душанбе в сентябре 2017 года

Узбекистан намерен открыть новые салоны по продаже узбекских автомобилей в регионах Таджикистана. Об этих планах сообщила пресс-служба АО «Узавтосаноат».

«GM Uzbekistan проводит большую работу по последовательному развитию партнерских отношений между Узбекистаном и Таджикистаном», - говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что в 2017 году узбекский автомобиль впервые был представлен в Таджикистане в рамках выставки Made in Uzbekistan и Таджикско-узбекского совместного бизнес-форума в Душанбе.

В сентябре прошлого года в Таджикистане открылся централизованный салон «Равон» и началась продажа узбекских автомобилей Damas, Labo, Spark, Сobalt, Gentra и Nexia.

"На сегодняшний день в Таджикистан был осуществлён экспорт автомобилей стоимостью более 1,3 млн. долл. США", - подчеркивается в сообщении.

В компании отмечают, что в скором времени ожидается открытие ещё нескольких автосалонов в других регионах Таджикистана.

В открытом в столице в прошлом году автосалоне жителям Таджикистана предлагаются легковые автомобили «Равон» таких марок, как R2, R4, Gentra, Nexia R3, Damas, а также мини-грузовик Labo.

Здесь же, на базе автосалона, размещены автосервис и склад запчастей.

"Снижение ставок таможенных пошлин на ввоз новых авто дает нам хорошие шансы ввозить в республику автомобили марки «Равон» прямо с завода-производителя за короткий срок. По заказу покупателя автомобиль будет доставлен в Душанбе за период от 2 до 10 дней. В этом плане у нас большой плюс по сравнению с другими производителями. Кроме того, автолюбителей Таджикистана привлекают наши сравнительно доступные цены и качество автомобилей "Равон", отвечающие новым стандартам безопасности ISO и другим требованиям мирового автопроизводства", - рассказывал ранее "АП" директор автосалона Фаррух Замонов.

Он тогда сообщил, что цены на узбекские машины колеблются от $7 тыс.450 (Ravon R2) до $12 тыс.700 (Ravon Gentra).

Между тем, во время визита президента Узбекистана Шавката Мирзоёева в Душанбе в начале марта этого года были подписаны документы, которые предполагают поставку узбекских автомобилей в Таджикистан. Так, были подписаны соглашения на поставку грузовых автомобилей между ООО “Глобал Лизинг” и ООО “JV MAN AUTO Uzbekistan” Данный документ предполагает поставку грузовых автомобилей на сумму 5 миллионов долларов. Также было заключено соглашение о создании дилерского центра в Душанбе между ОООО “Тадж Моторс” и ООО “СамАвто” на сумму 500 тысяч долларов.

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